В Красноярском крае построят еще один завод по переработке рапса

Предприятие создадут совместно с китайцами. На стройку отводят два года.

В Назарово (Красноярский край) построят завод по переработке сельскохозяйственных культур. Об этом сообщают «Ведомости», со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который выступает одним из инвесторов. Второй стороной выступит один из крупнейших китайских агрохолдингов (какой именно, не сообщается).

По планам, строительство завода начнется в 2025, а закончится в 2026. По выходу на проектную мощность он будет выпускать порядка 140 тыс. тонн гидратированного рапсового масла, более 180 тыс. тонн рапсового шрота и 2 тыс. тонн рапсового лецитина, которые применяются в пищевой и косметической промышленности, а также для изготовления сельскохозяйственных кормов.

Объем инвестиций в проект составит более 6 млрд рублей. По словам генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева, это предприятие станет первым маслоэкстракционным заводом в Восточной Сибири, работающим по передовым технологиям, что позволит «значительно нарастить» поставки продукции на азиатские рынки.

На сегодня в Красноярском крае, являющимся лидером по сбору рапса в России, работает только одно предприятие по переработке этой культуры. Открыли его осенью прошлого года в Рыбинском районе. По итогу уборочной компании 2022 в регионе урожай семян рапса составил 508,9 тыс. тонн. В этом году, на начало октября, после обмолота 71% полей, занятых этой культурой, было собрано почти 325 тыс. тонн.

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