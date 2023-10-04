Аграрии Красноярского края стали экспортировать в 2,6 раза больше зерна и рапса

Масличная культура занимает превалирующую долю в объеме зарубежных отгрузок.

За девять месяцев 2023 из Красноярского края на экспорт отгружено 280 тыс. тонн зерна, продуктов его переработки и масличных культур, что в 2,59 раза превышает результат аналогичного периода прошлого года. Такие данные опубликовало региональное управление Россельхознадзора.

Основной объем экспорта приходится на рапс — 135,6 тыс. тонн, пшеницу — 72,1 тыс. тонн, овес — 27,3 тыс. тонн. Главным экспортером является Беларусь — 95,6 тыс. тонн рапса и 0,2 тыс. тонн льна. Также зерно и маличные культуры в крае закупают: Китай (34,8 тыс. тонн рапса, 50,9 тыс. тонн зерна, 6,7 тыс. тонн семян льна и 0,7 тыс. тонн гороха), Казахстан (35,4 тыс. тонн зерна и 5,2 тыс. тонн рапса), Киргизия (14,3 тыс. тонн зерна), Монголия (20,5 тыс. тонн зерна и 0,1 тыс. тонн гороха) и Литва (0,1 тыс. тонн зерна).

Объем внутрироссийских поставок за отчетный период также вырос (на 14% год к году) и составил 1,3 млн тонн. Таким образом в целом из Красноярского края было отгружено более 1,5 млн т онн зерна, продуктов его переработки, масличных культур и гороха, что на 27% больше, чем за тот же срок в прошлом году.

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