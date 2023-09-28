Продукты в Красноярском крае стали дорожать на 60% быстрее

В целом по годовому приросту цен регион обогнал и Сибирь, и Россию.

В августе 2023 в Красноярском крае продукты год к году подорожали на 4,24%, против 2,64%, которые были в июле, сообщает региональное отделение Банка России.

Основная причина ускорения инфляции в этом сегменте — ослабление курса рубля. Так из-за этого у животноводов выросли расходы на импортные кормовые добавки и ветеринарные препараты, а у переработчиков — на обслуживание и ремонт иностранного оборудования. Результат: ускоренный рост цен на мясо, полуфабрикаты и колбасу. Также падение курса национальной валюты привело к подорожанию импортных овощей и фруктов, о чем DK.RU сообщал ранее.

Перипетии валютного рынка отразились и на ценах в непродовольственном сегменте. В целом они выросли на 3,32% к августу 2022, против июльских 2,07%. В частности, быстрее стала дорожать «белая» бытовая техника (холодильники, кухонные плиты, чайники и т.п.). Исключением стали лишь стиральные машины, темп роста цен на которые замедлился.

Также в августе ухудшились ожидания относительно доступности иномарок на фоне запрета поставок некоторых типов японских автомобилей и повышения утилизационного сбора, что активизировало спрос потребителей на авторынке. Наряду с ослаблением рубля, это привело к увеличению годового темпа прироста цен на новые импортные автомобили и удорожанию автомобилей с пробегом», -рассказали в красноярском ЦБ.

Ну и, конечно, внес свою лепту в общее подорожание и бензин, который вырос в цене на фоне увеличения стоимости нефтепродуктов на мировом рынке и ожиданий корректировки демпфирующего механизма.

Прибавили в скорости подорожания и услуги — в годовой перспективе они выросли в цене на 10,43%, тогда как в июле было 9,13%. В частности, это коснулось услуг гостиниц.

Этим летом интерес туристов к краю был выше прошлогоднего: их количество увеличилось на четверть. В итоге вырос спрос на проживание в гостиницах и, как следствие, ускорился годовой рост цен в этом сегменте», — говорят в ЦБ.

Также стали быстрее расти цены на авиабилеты. В Банке России это связывают с эффектом низкой сравнительной базы прошлого года, сформировавшейся из-за того, что в 2022 авиакомпаниям предоставлялись более значительные субсидии для возмещения части расходов на перевозки по внутренним направлениям.

В целом августовская годовая инфляция в Красноярском крае сложилась на уровне 5,54%, что на 1,33 п.п. больше, чем было в июле. В целом же по России она увеличилась с 4,3% до 5,15%, а по Сибирскому федеральному округу — с 3,85% до 5,13%.

Причины ускорения инфляции: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля. Для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 потребовалось повышение ключевой ставки», — пояснили в ЦБ.

По прогнозам регулятора, по итогу 2023 инфляция в России составит 6.. 7%, а к целевому уровню в 4% вернется уже в следующем году.

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