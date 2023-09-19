Антимонопольщики назвали причины повышения цен на бензин в Красноярске

Ведомство проверило работу заправок КНП и «Газпромнефти», на которых летом резко выросли цены.

Причиной летнего повышения стоимости бензина в Красноярске стал рост закупочных цен топлива на Санкт-Петербургской бирже. К такому выводу пришли в краевом управлении ФАС России и прокуратуры региона. Ответы ведомств опубликовал в своем ТГ-канале Александр Глисков, депутат Заксобрания края, по заявлению которого и проводилась проверка.

В документах отмечается, что в июне 2023 розничная цена бензина АИ-92 на заправках КНП выросла до 48,4 рубля за литр, а в сети «Газпромнефти» — до 46,93 рубля за литр. В компаниях это объяснили повышением биржевых цен. Причем, КНП констатировала рост на 4%, а «Газпромнефть» — на 10,4%.

Таким образом краевое УФАС не усмотрело в действиях сетей АЗС признаков ценового сговора, о котором в своем обращении в ведомство говорил г-н Глисков.

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