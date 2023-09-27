В Красноярском крае подорожали импортные фрукты
Из-за ослабления рубля в Красноярском крае подорожали привозимые из-за рубежа фрукты, а именно, груши, виноград, бананы и яблоки.
По информации красноярского отделения Банка России, фрукты, входящие в потребительскую корзину, за год в регионе подорожали на 14%.
Рост цен на фрукты произошел преимущественно из-за ослабления рубля, повлияли на него и изменения спроса и предложения на рынке. Кроме того, годовое сравнение идет с достаточно низкими ценами августа прошлого года. Именно в тот период удалось наладить и нарастить поставки фруктов, найти замену поставщикам из недружественных стран, расширить импорт», — прокомментировал Сергей Журавлев, управляющий Отделением Красноярск Банка России.
Также сыграло и то, что в Южной Америке был низкий урожая апельсинов, поэтому на прилавках сократилось количество цитрусовых.
При этом ослабление рубля не повлияло на сухофрукты, орехи и мороженную ягоду. К концу лета эта категория продуктов даже стала дешевле, чем в августе 2022.
В красноярском отделеним Банка России сообщили, что годовая инфляция в Красноярском крае в августе ускорилась до 5,5%.
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