Почти 3 млрд потратили на ювелирные украшения в Красноярском крае за I полугодие 2023

Регион вышел на 8 место по РФ. Средний чек на ювелирные украшения вошел в топ-5 самых высоких в СФО: красноярцы тратят на них больше 6 тыс. рублей единовременно.

Красноярский край занял лидирующую позицию по объему продаж ювелирных украшений среди регионов Сибири: в I полугодии 2023 жители суммарно потратили на «ювелирку» 2,7 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года оборот ювелирного рынка увеличился на 6%. Такой показатель вывел Красноярский край на восьмое место по стране.

При этом красноярский средний чек на ювелирные украшения — один из самых высоких в СФО. По данным исследования SOKOLOV, в среднем красноярцы тратят на изделия 6 283 рубля. Это на 16% больше, чем в первом полугодии 2022. Средний чек по стране составил 7 100 рублей и варьируется от 1,5 тыс. до 14,4 тыс. рублей.

В пятерку лидеров по объему продаж в округе также вошли Новосибирская область — 2,4 млрд рублей, Иркутская область — 2,2 млрд рублей, Кемеровская область — 1,9 млрд рублей, Омская область — 1,4 млрд рублей. Наименьшая доля по объемам ювелирного рынка в СФО оказалась в республике Алтай — 107,1 млн рублей», — говорится в аналитике бренда.

При составлении отчета за 2023 компания использовала новую методологию с более детальной информацией об объемах собственных онлайн-продаж участников рынка, продаж ювелирных изделий через маркетплейсы, а также уточненными данными о выручке в точках продаж традиционной розницы от сервиса СберАналитика.

справка «дк» Методологию основали на собственных исследованиях рынка, а также агрегированных данных СберАналитики, АКИТ и Росстата.

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