Общепит Красноярского края прибавил 4% к обороту

Показатели выросли как по месяцу, таи по полугодию.

Оборот предприятия общественного питания Красноярского края по итогу первого полугодия 2023 вырос на 4,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 23 млрд рублей. Такие данные в докладе о социально-экономическом положении региона приводит Красноярскстат.

Помимо полугодовой перспективы оборот общепита в крае вырос и по итогу июня — до 3,9 млрд рублей (+4,2% год к году). От месяца к месяцу в 2023 сегмент показывал нестабильную динамику. Так, если в марте он вырос на 12,2% к февралю, то в мае и июне потерял 1% 5,2% соответственно. А вот год к году оборот общепита с марта стабильно прибавлял по 4,2.. 8,3%.

Также в крае вырос и оборот розничной торговли. По итогу полугода 2023 он составил 359,9 млрд рублей, что на 5,1% больше, чем за тот же период 2022. В этом объеме 48,5% занимают продукты (включая напитки и табак). Остальное — непродовольственные товары.

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