Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 26.08
94,71
102,25
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Посещаемость торговых центров Красноярска сократилась в 2023

Посещаемость торговых центров Красноярска сократилась в 2023
Иллюстрация: 4045 / ru.freepik.com

Посещаемость торговых центров в регионах Сибири, в том числе в Красноярске, за первые 7 месяцев 2023 сократилась на 3%. Если сравнивать с аналогичным периодом 2022.

#НОВОСТИ
Согласно исследованию Mall Index от компании Focus Technologies, за 33 недели этого года трафик ТЦ снизился во всех крупных городах Сибири: Новосибирске, Иркутске и Красноярске.
Одним из факторов, влияющих на отставание показателей посещаемости от уровня прошлого года, можно назвать то, что потенциальные потребители продолжают находиться в парадигме сберегательной модели поведения на фоне снизившейся покупательной способности»,— цитирует «КоммерсантЪ-Сибирь» Михаила Васильева, руководителя направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies. 
Также влияние оказало то, что ряд международных брендов покинул Россию. Кроме того, продолжают расти продажи онлайн. Также среди причин аналитики называют жаркое лето. 
Люди активно выезжали на природу и в дома отдыха, что также может влиять на динамику посещения ТЦ»,— считает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.
В компании Focus Technologies отмечают, что к началу делового сезона посещаемость ТЦ растет. Так, по итогам последних шести недель (вторая половина июля — первая половина августа) отставание от аналогичного периода прошлого года составляет лишь 1%. 
 
Читайте также: 
 
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • «РусГидро» потратит миллиард рублей на отделку квартир для релокантов из Москвы«РусГидро» потратит миллиард рублей на отделку квартир для релокантов из Москвы
  • Рост цен на бензин разогнал непродовольственную инфляцию в Красноярском краеРост цен на бензин разогнал непродовольственную инфляцию в Красноярском крае
  • Рассказываем, какие территории Красноярского края войдут в ипотечный проект под 2%Рассказываем, какие территории Красноярского края войдут в ипотечный проект под 2%
  • Исторический момент в Красноярске: сносят «Кантри» на проспекте МираИсторический момент в Красноярске: сносят «Кантри» на проспекте Мира
  • «Продолжение следует»: иски Ольги Грималюк по поводу сноса «Кантри» рассмотрят в сентябре«Продолжение следует»: иски Ольги Грималюк по поводу сноса «Кантри» рассмотрят в сентябре
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.