Посещаемость торговых центров Красноярска сократилась в 2023

Посещаемость торговых центров в регионах Сибири, в том числе в Красноярске, за первые 7 месяцев 2023 сократилась на 3%. Если сравнивать с аналогичным периодом 2022.

Согласно исследованию Mall Index от компании Focus Technologies, за 33 недели этого года трафик ТЦ снизился во всех крупных городах Сибири: Новосибирске, Иркутске и Красноярске.

Одним из факторов, влияющих на отставание показателей посещаемости от уровня прошлого года, можно назвать то, что потенциальные потребители продолжают находиться в парадигме сберегательной модели поведения на фоне снизившейся покупательной способности»,— цитирует «КоммерсантЪ-Сибирь» Михаила Васильева, руководителя направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies.

Также влияние оказало то, что ряд международных брендов покинул Россию. Кроме того, продолжают расти продажи онлайн. Также среди причин аналитики называют жаркое лето.

Люди активно выезжали на природу и в дома отдыха, что также может влиять на динамику посещения ТЦ»,— считает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

В компании Focus Technologies отмечают, что к началу делового сезона посещаемость ТЦ растет. Так, по итогам последних шести недель (вторая половина июля — первая половина августа) отставание от аналогичного периода прошлого года составляет лишь 1%.

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