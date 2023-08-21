Бутик красноярского бренда ICHE открылся в Москве

Официальное открытие пространства прошло в минувшие выходные в «Афимолл Сити».

Еще один бренд родом из Красноярска вышел на федеральный уровень: в Москве начал работу бутик бренда ICHE. Пространство открылось на первом этаже торгового центра «Афимолл Сити». Информация о запуске магазина в столице появилась в соцсетях самого бренда и его создательницы — дизайнера Ирины Чернецкой.

Новое место силы и стиля ICHE в „Афимолл Сити“ Москва. Ура, мы открылись. Ждем всех в гости», — написала Ирина Чернецкая.

Предстоящее открытие основательница ICHE анонсировала еще в июне 2023. Тогда же она отмечала, что не планирует запускать магазины в Красноярске. Сейчас в городе действуют два филиала: в торговом центре Red Sail и на ул. Телевизорная, 1 ст3.

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