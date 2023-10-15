Ачинскому предприятию разрешили экспортировать рапсовый жмых

Предприятие из Ачинска получило право экспортировать рапсовый жмых в Китай.

Аттестацию проводило управление Россельхознадзора по Красноярскому краю. Специалисты обследовали склад компании и провели анализ результатов обязательного мониторинга мест производства. Помещения для хранения жмыха подверглись очистке и карантинному фитосанитарному обеззараживанию. Это подтверждается соответствующими документами. Также склад проверен предприятием на наличие вредных организмов, имеющих карантинное значение для Китая.

Экспертизы управления Россельхознадзора не выявили зараженность вредителями и болезнями. Засорение сорными растениями тоже не обнаружено.

По результатам аттестации АО «ТЭКС» признано соответствующим фитосанитарным требованиям КНР и подлежит включению в список предприятий, которым разрешен экспорт.

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