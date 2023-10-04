Хлеборобы Красноярского края собрали более 2,3 млн тонн зерна

Урожай убран почти со всех полей. Другие культуры чуть отстают от зерновых по степени обмолота.

Аграрии Красноярского края убрали урожай зерновых с 84% засеянных полей. При средней урожайности в 28,9 ц/га в общей сложности сейчас намолочено 2,31 млн тонн зерна, сообщили в региональном Минсельхозе.

Также обмолочено порядка 71% полей под рапсом. Собрано почти 325 тыс. тонн семян этого растения. В Минсельхозе говорят, что есть все основания полагать, что край пятый год подряд будет первым в стране по урожаю этой культуры.

Помимо зерновых и масличных в крае убирают урожай картофеля и овощей. Первого уже накопали более 90 тыс. тонн с 4,6 тыс. га (71,6% от плана), а овощей с 639 га (45,5% от плана) собрано 14,8 тыс. тонн.

Уборочная в крае близится к завершению. Предварительные её результаты по валовому сбору и урожайности — достойные. Благодаря теплой и сухой осенней погоде рассчитываем получить зерновые высокого качества. Чтобы полевые работы завершились в оптимальные агротехнические сроки, мобилизованы все ресурсы», — говорит и.о. министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края Леонид Шорохов.

Напомним, что в 2022 в Красноярском крае в общей сложности собрали 3,217 млн тонн зерновых и зернобобовых, 508,9 тыс. тонн семян рапса, 24,1 тыс. тонн овощей и 113,8 тыс. тонн картофеля (189,9 ц/га).

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Масличная культура занимает превалирующую долю в объеме зарубежных отгрузок.