Продукцию местных аграриев в Красноярске будут продавать в «Фермерских островках»

«Островки», работающие по модели кооператива, предлагают красноярцам широкий ассортимент продукции краевых производителей

В Красноярске в двух магазинах одной из федеральных торговых сетей открылись «Фермерские островки». Для покупателей здесь представлен широкий ассортимент продуктов от региональных производителей: молочная и мясная продукция, рыба, кондитерские изделия, полуфабрикаты. Не обошлось и без традиционных сибирских деликатесов – кедровых орехов, меда и лесных ягод.

«Фермерский островок» – проект Корпорации МСП, который даёт возможность малым сельхозпроизводителям размещать свою продукцию на специальных локациях в магазинах федеральных торговых сетей. Работают «островки» по модели кооператива, это позволяет предпринимателям собраться вместе, не создавая внутренней конкуренции.

По словам Ирины Паниной, замминистра сельского хозяйства и торговли края, «островки» - формат для региона новый, однако плюсы его очевидны: доступность натуральных и вкусных деревенских продуктов для горожан.

Правительство края содействует продвижению в магазинах продукции местных производителей, для этого реализуется краевой закон о господдержке сбыта. Его цель – способствовать повышению спроса и предложения на качественные продукты питания наших предприятий, фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей. Большое внимание в крае уделяется также совершенствованию торговой инфраструктуры, в том числе малоформатной, ярмарочной торговли для реализации фермерской продукции и роста доходов сельчан. Уверена, товары, представленные на локациях «островков», будут востребованы, а краевые фермеры получат стимул для развития, - отмечает заместитель министра.

Отметим, в 23 регионах России в одной из крупнейших федеральных торговых сетей открыто более 40 «островков».