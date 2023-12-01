Красноярцы стали больше тратить на алкоголь и меньше на другие виды досуга

В целом по стране, тенденция иная — рост отмечается по всем направлениям. И алкоголь сильно отстает в динамике от прочих способов времяпрепровождения.

В первом полугодии 2023 жители Красноярского края в среднем ежемесячно тратили на организацию досуга 5 557 рублей в пересчете на трех членов семьи. Это на 1,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные опубликовала аудиторско-консалтинговой компания FinExpertiza

При этом, расходы на посещения различных (спортивных и культурных мероприятий) сократились на 10,8%, а на походы в кафе и рестораны — на 0,2%. Рост был отмечен только в одно сегменте — алкоголь и табачные изделия (+7,5%).

В целом по Сибири динамика отличается от краевой. Траты на алкоголь по округу выросли на 19,9%, кафе и рестораны — на 21,1%, а организацию отдыха и посещение спортивных и культурных мероприятий — на 12,9%. При этом, по первому параметру лидирует Новосибирская область (+56,2% до 3 198 рублей), по второму — республика Алтай (+157,7% до 946 рублей), а по третьему — Алтайский край (+304,1% до 676 рублей).

В среднем же по России, ежемесячные расходы семьи из трех человек на алкоголь и табак выросли на 1,5%, составив 2 055 рублей, на кафе и рестораны — на 13,4% (до 1 923 рубля), а на организацию отдыха и посещение спортивных и культурных мероприятий — на 29,1% (до 2 311рублей). При этом больше всего на общепит и культуру со спортом тратят в Москве (5 085 рублей и 6 482 рубля соответственно), а на алкогольные напитки и табачные изделия — в Камчатском крае (6 132 рубля).

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