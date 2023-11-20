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Красноярский край вошел в топ-20 рейтинга регионов по зарплатам

Красноярский край вошел в топ-20 рейтинга регионов по зарплатам
Иллюстрация: ededchechine / ru.freepik.com

Рейтинг российских регионов по уровню зарплаты составили специалисты РИА Новости. Красноярский край занял там 12 место.

#НОВОСТИ
В нашем регионе доля работающих с зарплатой более 100 тыс. рублей в месяц составляет 19,7%. А менее 20 тыс. рублей ежемесячно получают 2,4% жителей. Диапозон зарплат в среднем ваирьирует от 35 до 83 тыс. рублей.
 
Лидером по зарплатам является Чукотский автономный округ, где 58,7% работников получают не менее 100 тысяч рублей. Вторую строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ — 52,7% высокооплачиваемых работников. Замыкает тройку Магаданская область с результатом 47,6%. На четвертом и пятом местах расположились Ненецкий автономный округ и Москва — 42,5% и 39,3% высокоплачиваемых работников соответственно.
 
Минимальная доля высокооплачиваемых работников зафиксирована в Калмыкии – 1,8%. Также в аутсайдерах Ингушетия (2,08%), Кабардино-Балкария (2,12%), Дагестан (2,3%) и Чечня (2,3%).
 
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Эксперты Красноярскстата обнародовали данные о размере средней зарплаты в Красноярском крае.

Автор: Петр Савельев
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