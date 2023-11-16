Потребительские расходы красноярцев не успевают за инфляцией

Сопоставление актуальных цифр может свидетельствовать о сокращении потребления.

Во втором квартале 20223 жители Красноярского края тратили на потребительские нужды в среднем 25 826 рублей на человека в месяц. Это на 5,2% больше, чем в аналогичном периоде 2022, посчитали в аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza.

По абсолютной величине трат регион лидирует в Сибирском федеральном округе. На втором месте стоит Иркутская область (24 376 рублей), а на третьем — Томская (22 655 рубля). А вот по динамике край идет предпоследним — меньше, чем в нем, потребрасходы населения выросли только на Кузбассе — на 2,5%. Лидером же по этому параметру является Новосибирская область — 25,8%. В среднем же по СФО рост составил 11,3% — до 22 062 рублей.

В целом по России, траты на потребительские нужды во втором квартале 2023 выросли на 7% год к году. Итоговая сумма оказалась на уровне 24 930 рублей на человека в месяц.

Стоит также отметить, что по итогу сентября 2023 инфляция в Красноярском крае перевалила отметку 6,6%, а по России — 6%.

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