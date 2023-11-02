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Из-за ослабления рубля в Красноярском крае резко подорожали услуги

Из-за ослабления рубля в Красноярском крае резко подорожали услуги
Иллюстрация: rawpixel.com / ru.freepik.com

В Красноярском крае годовая инфляция в сентябре ускорилась до 6,66% после 5,54% в августе. Больше всего подорожали услуги. Годовой рост цен на них в сентябре 2023 составил 11,2%.

#НОВОСТИ
Об этом сообщили в красноярском отделении Банка России. Основными факторами для ускорения инфляции стали спрос на некоторые непродовольственные товары и услуги, ослабление рубля и рост затрат производителей и поставщиков. 
 
Годовой темп прироста цен на продовольственные товары увеличился в сентябре до 5,57% после 4,24% в августе. Так, в сентябре подорожали импортные фрукты (бананы и апельсины), мясо птицы, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, творог и сливочное масло. Из-за ослабления рубля увеличились затраты у животноводов — на закупку импортных кормов, а у переработчиков — на обслуживание иностранного оборудования. 
 
Из-за ослабления рубля в Красноярском крае резко подорожали услуги 1
 
В сентябре годовой темп прироста цен на непродовольственные товары ускорился до 4,55% после 3,32% в августе. В первый месяц осени дорожало топливо на фоне повышения цен на мировом рынке. Из-за спроса и ослабления рубля дорожали холодильники, бытовые плиты и смартфоны. Повышение ставки утилизационного сбора и ограничение поставок некоторых видов японских автомобилей ускорили цены на новые и подержанные иномарки.
 
Ослабление рубля также вызвало рост затрат производителей и поставщиков медикаментов на закупку импортного сырья и готовой продукции. Как следствие, подорожали медпрепараты.
 
Услуги в сентябре в годовом режиме выросли до 11,12% после 10,43% в августе. Заметно подросли затраты стоматологических клиник и салонов красоты на закупку импортных материалов и обслуживание иностранного оборудования. Поэтому ускорился годовой рост цен на ряд стоматологических услуг, стрижку и маникюр.
 
Росли затраты операторов сотовой связи на импортное оборудование. Как следствие, тарифы на пользование мобильной связью были пересмотрены в большую сторону.
 
Из-за ослабления рубля в Красноярском крае резко подорожали услуги 2
Услуги, для которых нужны импортные материалы, оказались наиболее чувствительными к изменению курса рубля. Основной рост цен пришелся на них. Изменение стоимости других сервисов был умеренным. Также менее значительным был рост цен на товары», — комментирует управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.
Из-за спроса также увеличился годовой темп прироста стоимости аренды одно- и двухкомнатных квартир.
 
Автор: Петр Савельев
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