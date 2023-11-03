Элитное жилье в Красноярском крае подорожало на 12,2%
На конец III квартала 2023 в Красноярском крае средняя цена одного квадратного метра жилья на первичном рынке составляла 108,4 тыс. рублей, на вторичном рынке – 86,1 тыс. рублей
В III квартале 2023 по отношению к IV кварталу 2022 цены на первичном рынке жилья в среднем по всем типам квартир увеличились на 9,8%, на вторичном рынке – на 7,0%. Информацию подготовили специалисты Красноярскстат.
На первичном рынке жилья элитные квартиры подорожали на 12,2%, квартиры среднего качества – на 10,0%, квартиры улучшенного качества – на 9,5%.
На вторичном рынке жилья на квартиры улучшенного качества прирост цен составил 12,0%, на квартиры низкого качества – 4,5%, на квартиры среднего качества – 4,4%, на элитные квартиры – 0,8%.
В соседних республиках Хакасия и Тыва на конец III квартала 2023 средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составляла 87,7 тыс. рублей и 123 тыс. рублей соответственно. На вторичном рынке – 82,1 тыс. рублей и 118,3 тыс. рублей.
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