ИЖС в Красноярском крае обогнало многоэтажки по объемам строительства

Частных домов в регионе (в пересчете на квадратные метры) простроено почти на 30% больше.

За восемь месяцев 2023 в Красноярском крае в рамках индивидуального жилого строительства построено 516 тыс. кв. м. жилья, а многоквартирных домов — 372 тыс. кв. м., сообщает региональный Минстрой.

По данным ведомства, в общей сложности за отчетный период построено 888 тыс. кв. м., из которых 34% это дома высотой 18-24 этажа, а 23,6% — более 25 этажей.

При этом панельные дома занимают лишь 11% в объеме строительства в крае. Основным же материалом является монолит-кирпич — из него строится 54% всего жилья.

Напомним, что, по мнению экспертов, столь большие объемы ИЖС в крае связаны с тем, что в них учитываются не только вновь построенные дома, но и вводимые в эксплуатацию в рамках дачной амнистии, которые на самом деле были построены несколько лет назад.

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Спрос на индивидуальное жилье продолжает оставаться довольно высоким, и, по мнению экспертов, потенциально он еще больше. Вот только растет этот рынок не так стремительно, как можно было ожидать.