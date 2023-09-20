Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 19.09
96,64
103,09
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

ИЖС в Красноярском крае обогнало многоэтажки по объемам строительства

ИЖС в Красноярском крае обогнало многоэтажки по объемам строительства
Иллюстрация: freepik.com

Частных домов в регионе (в пересчете на квадратные метры) простроено почти на 30% больше.

#НОВОСТИ

За восемь месяцев 2023 в Красноярском крае в рамках индивидуального жилого строительства построено 516 тыс. кв. м. жилья, а многоквартирных домов — 372 тыс. кв. м., сообщает региональный Минстрой.

По данным ведомства, в общей сложности за отчетный период построено 888 тыс. кв. м., из которых 34% это дома высотой 18-24 этажа, а 23,6% — более 25 этажей.

При этом панельные дома занимают лишь 11% в объеме строительства в крае. Основным же материалом является монолит-кирпич — из него строится 54% всего жилья.

Напомним, что, по мнению экспертов, столь большие объемы ИЖС в крае связаны с тем, что в них учитываются не только вновь построенные дома, но и вводимые в эксплуатацию в рамках дачной амнистии, которые на самом деле были построены несколько лет назад.

Читайте также:

Недвижимость 3.0: Через тернии за город

Спрос на индивидуальное жилье продолжает оставаться довольно высоким, и, по мнению экспертов, потенциально он еще больше. Вот только растет этот рынок не так стремительно, как можно было ожидать.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Кому отдали места в Горсовете лидеры партийКому отдали места в Горсовете лидеры партий
  • Какие рестораны Красноярска будут бороться за гастропремию WhereToEat RussiaКакие рестораны Красноярска будут бороться за гастропремию WhereToEat Russia
  • Красноярское метро снова стало предметом совещания в МосквеКрасноярское метро снова стало предметом совещания в Москве
  • Снова лето: погода на предстоящей неделе в КрасноярскеСнова лето: погода на предстоящей неделе в Красноярске
  • Появился полный список избранных депутатов Горсовета КрасноярскаПоявился полный список избранных депутатов Горсовета Красноярска
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.