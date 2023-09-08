«Свет для садоводов»: сетевое хозяйство СНТ нуждается в модернизации

Электросетевая инфраструктура садовых товариществ не справляется с кратно возросшими нагрузками. А собственники участков не могут самостоятельно решить эту задачу.

По данным Минстроя Красноярского края за 2022 в регионе построено 1,33 млн кв. м. жилья и 40% этого объем приходится на индивидуальное жилое строительство. Примерно, такая же пропорция сохранилась и по итогу первого полугодия 2023. Ряд экспертов при этом уверены, что большая часть заявленного объема ИЖС — это не вновь построенные здания, а введенные в эксплуатацию дачные дома, которые с 2020 можно регистрировать как жилые и прописываться в них.

Правда, желающим таким образом начать жить «на земле» придется столкнуться с большой проблемой. Дело в том, что чаще всего подобные дома расположены в садовых товариществах (СНТ). А вся их инфраструктура принадлежит самим собственникам участков, которые (собственники) и несут на себе нагрузку по содержанию сетей, уборке мусора, охране и прочему. Все это стоит денег. И немалых.

К примеру, цены современных трансформаторных подстанций начинаются от 150 тыс. рублей. А их нужна не одна. Да и платежная дисциплина собственников участков порой страдает. В итоге, как признают представители правлений СНТ, собрать средства, необходимые для поддержания инфраструктуры в надлежащем состоянии, зачастую просто невозможно.

Особенно ярко эта проблема видна на примере электросетей садовых товариществ. Все они, как правило, создавались 30-50 лет назад. Соответственно и сети в них (если они вообще есть) не были рассчитаны на сегодняшние нагрузки. Результат: частые аварийные отключения, которые очень долго устраняются.

В такой ситуации недостаточно просто заменить провода — тут нужна масштабная перестройка всего сетевого хозяйства, а с собственников участков таких денег не собрать», — говорит генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин.

На фото: руководитель СНТ «Луч» Татьяна Быковская и гендиректор «Россети Сибирь» Павел Акилин

Энергетики «Россети Сибирь» не понаслышке знают цену реконструкции таких сетей. Недавно энергокомпания модернизировала сети СНТ «Луч», расположенного в Емельяновском районе Красноярского края (район деревни Сухая Балка).

В ходе реализации проекта энергетики построили 15 км новых сетей, установили шесть трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, а также приняли на свой баланс прошлые объекты энергоснабжения этого СНТ. Сейчас здесь устанавливают интеллектуальные приборы учета, передающие данные о потреблении в автоматическом режиме, и переводят собственников участков на прямые договоры с поставщиком энергоресурсов, что позволит свести к нулю хищения и уклонения от оплаты.

Все это, по словам Акилина, потребовало инвестиций в размере 50 млн рублей, которые вложила сама компания, рассчитывая, что средства окупятся за счет платы подключенных собственников, число которых вырастет (до современной электрификации «Луча» из 1 003 его участков к сетям было подключено лишь 112, а на сегодня уже есть 196 новых заявок на присоединение).

Сети этого СНТ мы обсчитывали так, чтобы у собственников участков на ближайшие пять лет не было никаких ограничений по электроснабжению, даже если они живут здесь круглый год», — говорит Павел Акилин.

Справедливости ради заметим, что электроинфраструктура дачных поселков — это зона ответственности самих СНТ. Собственники самостоятельно должны следить за состоянием энергообъектов и при необходимости развивать систему электроснабжения, в том числе, обращаясь за помощью к компетентным специалистам. Энергетики, как показывает практика, помочь готовы.

В других регионах к решению проблемы электроснабжения дачных поселков подходят комплексно. Так, в прошлом году в Бурятии были модернизированы сети 10 садовых товариществ. Сделать это удалось за счет участия региональных властей, которые выделили на эти цели 56 миллионов рублей. Уже в этом году о работе по такой же схеме сетевики договорились с администрацией Омской области. И в 2024 году правительство области планирует реализовать программу реконструкции всех дачных сетей с участием специалистов «Россети Сибирь».

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