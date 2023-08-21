Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 19.08
93,40
101,48
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На Столбах появится бесперебойное электричество и сотовая связь

На Столбах появится бесперебойное электричество и сотовая связь
Иллюстрация: Столбы

Специалисты «Россети Сибирь» меняют силовой кабель на территории нацпарка «Красноярские Столбы». Работы идут на Центральном входе, вдоль Лалетнской дороги.

#НОВОСТИ
Кабель уже проложили от Нарыма до Перевала. Сейчас работами занимаются на участке Перевал – 2-я Поперечная. На следующей неделе рабочие переместятся на отрезок от 2-й Поперечной до Лалетино. На последнем этапе перейдут к участку Лалетино – улица Свердловская. Все работы закончат до конца сентября. 
 
Параллельно с укладкой кабеля проложат оптоволокно. Это позволит обеспечить рекреационную зону нацпарка сотовой связью.
 
На время работ, то есть в августе и сентябре, на Центральные Столбы ограничат экскурсионные проезды. Туристов просят ездить на Восточном входе и со стороны фанпарка «Бобровый лог».
 
Из-за старого кабеля на Столбах были постоянные порывы электроснабжения. Инфраструктура нацпарка, в том числе научно-познавательного комплекса «Нарым», зачастую работала на электрогенераторах. 
 
Читайте также:
 

Интерес к туротрасли растет и со стороны бизнеса. Это хороший маркер, ведь бизнес никогда не пойдет туда, где нет потенциала и доходов.

В Красноярском крае начали ремонтировать главную туристическую дорогу

Подготовительные работы провели в прошлом году. Основной ремонт рассчитан на три года.

В открытом доступе: топ гастротеррас Красноярска `2023

С каждым годом количество и разнообразие гастротеррас Красноярска растет. Летние площадки от ключевых игроков гастрономии и новичков — в специальном обзоре «Делового квартала».

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Лето еще вернется: погода на предстоящей неделе в КрасноярскеЛето еще вернется: погода на предстоящей неделе в Красноярске
  • «Аэрофлот» начнет летать из Красноярска на Пхукет«Аэрофлот» начнет летать из Красноярска на Пхукет
  • В Красноярск зайдет торговая сеть «Жизньмарт»В Красноярск зайдет торговая сеть «Жизньмарт»
  • Мультиформатный бар «Но это не точно» откроется в Красноярске на Взлетке осенью 2023Мультиформатный бар «Но это не точно» откроется в Красноярске на Взлетке осенью 2023
  • Из Красноярска ушел мировой производитель катализаторов Johnson MattheyИз Красноярска ушел мировой производитель катализаторов Johnson Matthey
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.