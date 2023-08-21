На Столбах появится бесперебойное электричество и сотовая связь

Специалисты «Россети Сибирь» меняют силовой кабель на территории нацпарка «Красноярские Столбы». Работы идут на Центральном входе, вдоль Лалетнской дороги.

Кабель уже проложили от Нарыма до Перевала. Сейчас работами занимаются на участке Перевал – 2-я Поперечная. На следующей неделе рабочие переместятся на отрезок от 2-й Поперечной до Лалетино. На последнем этапе перейдут к участку Лалетино – улица Свердловская. Все работы закончат до конца сентября.

Параллельно с укладкой кабеля проложат оптоволокно. Это позволит обеспечить рекреационную зону нацпарка сотовой связью.

На время работ, то есть в августе и сентябре, на Центральные Столбы ограничат экскурсионные проезды. Туристов просят ездить на Восточном входе и со стороны фанпарка «Бобровый лог».

Из-за старого кабеля на Столбах были постоянные порывы электроснабжения. Инфраструктура нацпарка, в том числе научно-познавательного комплекса «Нарым», зачастую работала на электрогенераторах.

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