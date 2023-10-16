Жилье в новостройках Красноярска обошло вторичку по ценам на 11%

В среднем по России этот показатель равен 13%.

В октябре 2023 по Красноярску квадратный метр жилья в новостройке в среднем стоил на 11,1% дороже, чем на вторичном рынке, сообщили в ЦИАН.

В абсолютных цифрах цены сложились на уровне 126,1 тыс. рублей за кв. м. в первичке и 113,5 тыс. рублей во вторичке.

Больше всего среди крупнейших городов Сибири стоимость различается в Тоске (19,6%). Дальше идут Омск (16,6%) и Новосибирск (15,5%). Красноярск стоит четвертым.

В среднем по России цены квадратного метра в новостройке и на вторичном рынке отличаются на 13% в пользу первых.

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