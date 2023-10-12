Жители Москвы и Краснодарского края стали чаще покупать квартиры в Красноярске

В 3К 2023 по сравнению с 1П 2023 в пять раз (с 5,68% до 24,6%) выросло количество обращений по покупке недвижимости в Красноярске у жителей Москвы и Московской области.

Чаще всего москвичи покупают квартиры в Красноярске, Норильске и Емельяновском районе. Также вырос интерес на покупку квартир в Красноярске у жителей Краснодарского края — с 6,82% в 1П 2023 до 17,9% в 3К 2023. Об этом свидетельствуют данные управления Росреестра по краю.

При этом спрос самих красноярцев на недвижимость в Краснодарском крае упал в два раза – с 10,06% до 5,45%. На юге страны жители края чаще всего покупают квартиры в Сочи и Туапсе.

В 3К 2023 у жителей края пользовалась спросом недвижимость в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (5,5%) и Москве и области (10,3%). А наибольший спрос оказался на квартиры в Хакасии — 33%.

За 9 месяцев 2023 в Управление Росреестра по Красноярскому краю из других регионов РФ поступило на 42,03% больше заявлений на учетно-регистрационне действия, чем в аналогичный период 2022 — 4457 против 3138 заявлений.

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