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В Красноярске самая дорогая однушка стоит более 8 млн рублей

В Красноярске самая дорогая однушка стоит более 8 млн рублей
Иллюстрация: mapestate.ru

Топ-10 городов Сибирского федерального округа составили эксперты Циан. Красноярск занял 5-е место в рейтинге. Большинству городов округа далеко до показателей Новосибирска

#НОВОСТИ

Эксперты Циан составили перечень из десяти городов, которые лидируют в Сибирском федеральном округе по стоимости однокомнатных квартир в первичной продаже.

«Однушки» и студии по-прежнему остаются ликвидным товаром, который продолжает расти в цене.

Из этого пула только рынок Братска недотянул до отметки в 5 млн рублей, он на 10 месте.

На 9-м расположился Абакан. В столице Хакасии самая дорогая однушка продается в жилом массиве «Комарово». Ее площадь 51,34 кв. м., стоимость - 5,48 млн рублей.

Красноярск занял 5-е место в рейтинге. Самая дорогая однушка в краевой столице стоит 8,20 млн рублей. Квартира расположена в корпусе третьей очереди жилого комплекса «Бизнес-Квартал», ее площадь 51,25 кв. м.

По мнению экспертов Циан, заявленная цена слишком высока для региональной аудитории. Поэтому такие лоты могут задерживаться на витрине на протяжении года. 

В лидерах оказался Новосибирск. Главный претендент на звание самой дорогой однокомнатной квартиры в границах Сибирского федерального округа – это крупногабаритный юнит на 20-м этаже ЖК «Тайм Сквер».

Из общей площади в 67,3 кв. м примерно четверть выделена под спальню. Еще 24,3 кв. м приходится на кухню, объединенную со столовой. Остальное пространство занимают прихожая, два санузла и лоджия. Покупка этой недвижимости обойдется в 12,94 млн рублей.

Ликвидность объекта поддерживается развитой инфраструктурой. В шаговой доступности от дома находятся две станции метро, несколько школ, детских садов и медцентров.

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Площадь самой компактной квартиры в красноярских новостройках составляет 20,8 кв. метров. Находится она в ЖК «Тихие зори». Красноярская жилплощадь заняла 4 место среди регионов СФО

 

Автор: Петр Савельев
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