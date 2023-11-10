В Красноярске продолжают дорожать автомобили

Аналитики Авто.ру Оценка изучили объявления и выяснили, какие новые и подержанные машины подорожали и подешевели в Красноярске в октябре.

В топ новых моделей, которые показали наибольший рост, вошли Chery Tiggo 7 Pro Max (+3%, 3,2 млн рублей) и Haval Jolion (+3,2%, 2,4 млн рублей). Chery Tiggo 4 Pro подорожал на 2% до 2,5 млн рублей. Средняя цена на машину OMODA C5 выросла на 1% до 3 млн рублей.

Jetour Dashing подешевел на 1% — до 2,9 млн рублей. Lada (BA3) Granta также потеряла в цене на 0,8%, до 815 тыс. рублей. А цена на EXEED TXL уменьшилась на 0,7% до 4,6 млн рублей.

Что касается автомобилей с пробегом, то тут лидером стал Renault Duster выпуска 2010...2015, цена которого выросла на 16% и достигла 1,1 млн рублей. Nissan Juke 2010...2014 подорожал на 13%, до 1,2 млн рублей. Toyota Land Cruiser 2015...2021 увеличилась в цене на 12%, в октябре он стоял 7,1 млн рублей, стоимость Toyota Camry 2011...2014 также поднялась на 12%, до 1,8 млн рублей.

Цены на Toyota Corolla 2006...2010 годов и Toyota Land Cruiser Prado 2017...2020 в среднем подорожали на 11% до 835 тысяч и 5,1 млн рублей соответственно. Hyundai Solaris 2014...2017 и Chevrolet Lacetti 2004...2013 также подорожали на 11%, их цены составили 1 млн и 517 тыс. рублей соответственно.

Nissan Almera выпуска 2012...2018 подешевел в октябре на 13% до 584 тыс. рублей. Цена на Lada (BA3) 2121 (4×4) 2019...2021 снизилась на 8%, достигнув 796 тыс. рублей, а модели Lada (BA3) 2114 2001...2013 годов и Lada Priora 2013...2018 годов упали в цене на 7% — 233 и 495 тыс. рублей соответственно. Стоимость Lada Granta 2011...2018 упала на 6%, до 437 тыс. рублей.

Toyota Corolla 2012...2016 подешевела на 7%, до 1,2 млн рублей. Mazda Axela 2009...2013 стала дешевле на 6% — в среднем стоила в октябре 920 тыс. рублей. Land Rover Range Rover Sport 2017...2022, который подешевел на 5% и был в октябре продавался в среднем за 8,2 млн рублей.

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