Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 28.10
93,21
98,35
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Кредитные автомобили в Красноярском крае почти перестали расти в цене

Кредитные автомобили в Красноярском крае почти перестали расти в цене
Иллюстрация: freepik.com

Подобная тенденция наблюдается по всей стране.

#НОВОСТИ

В сентябре 2023 средний чек по автокредитам в Красноярском крае вырос всего на 0,6% по отношению к августу этого же года и составил 1,47 млн рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По размеру займа на покупку машины региона оказался вторым по СФО после Новосибирской области (1,52 млн рублей). Однако там и динамика оказалась выше — 2,5% месяц к месяцу.

По России же средний чек автокредита уменьшился на 0,1% и составил 1,5 млн рублей.

Читайте также:

В Красноярском крае выдача автокредитов сократилась почти на 20%

Это одно из самых больших снижений среди 30 регионов РФ, лидирующих по количеству займов подобного типа.

Красноярцы купили кредитных автомобилей на 12,5 млрд рублей

Существенный рост в этом сегменте отмечается по всей стране. Эксперты объясняют это эффектом низкой базы прошлого года.

Количество люксовых автомобилей в Красноярском крае выросло на четверть

По общему их числу регион занял второе место в СФО.

 «Ауди Центра Красноярск» сменится генеральный директор

Прежний руководитель занимал эту должность 15 лет.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • В Красноярске откроется магазин 2MOODВ Красноярске откроется магазин 2MOOD
  • В Красноярском крае построят опытный центр по переработке отработавшего ядерного топливаВ Красноярском крае построят опытный центр по переработке отработавшего ядерного топлива
  • В Красноярском крае разработали проект дорожной карты газификации регионаВ Красноярском крае разработали проект дорожной карты газификации региона
  • В Красноярском крае запланировали строительство сразу двух пятизвездочных отелейВ Красноярском крае запланировали строительство сразу двух пятизвездочных отелей
  • В Красноярском крае строят транспортно-логистическое кольцоВ Красноярском крае строят транспортно-логистическое кольцо
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.