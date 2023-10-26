Кредитные автомобили в Красноярском крае почти перестали расти в цене

Подобная тенденция наблюдается по всей стране.

В сентябре 2023 средний чек по автокредитам в Красноярском крае вырос всего на 0,6% по отношению к августу этого же года и составил 1,47 млн рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По размеру займа на покупку машины региона оказался вторым по СФО после Новосибирской области (1,52 млн рублей). Однако там и динамика оказалась выше — 2,5% месяц к месяцу.

По России же средний чек автокредита уменьшился на 0,1% и составил 1,5 млн рублей.

Читайте также:

В Красноярском крае выдача автокредитов сократилась почти на 20%

Это одно из самых больших снижений среди 30 регионов РФ, лидирующих по количеству займов подобного типа.

Красноярцы купили кредитных автомобилей на 12,5 млрд рублей

Существенный рост в этом сегменте отмечается по всей стране. Эксперты объясняют это эффектом низкой базы прошлого года.

Количество люксовых автомобилей в Красноярском крае выросло на четверть

По общему их числу регион занял второе место в СФО.

«Ауди Центра Красноярск» сменится генеральный директор

Прежний руководитель занимал эту должность 15 лет.