Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 14.10
97,30
102,55
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

У «Ауди Центра Красноярск» сменится генеральный директор

У «Ауди Центра Красноярск» сменится генеральный директор
Иллюстрация: пресс-служба «АЦ-Авангард» и «ЛРЦ Форпост»

Прежний руководитель занимал эту должность 15 лет.

#НОВОСТИ

Ринат Тухватулин покинул пост генерального директора «АЦ-Авангард» и «ЛРЦ Форпост», сообщила пресс-служба компаний.

У «Ауди Центра Красноярск» сменится генеральный директор 1

Ринат Тухватулин

Тухватулин руководил «Ауди Центром Красноярск» последние 15 лет. Одновременно с этим он девять лет управлял дилерским центром Jaguar Land Rover, а также ДЦ VOYAH, центром экстремальной техники «АрЭкстрим» и мультибрендовым салоном электромобилей MOOOW.

За время его работы «Ауди Центр Красноярск» шестикратно становился лучшим региональным дилером Audi в России, а «ЛРЦ Форпост» удостаивался званий «Лучший региональный Дилер Jaguar Land Rover в России», «Лучший Дилер Jaguar Land Rover в России по послепродажному обслуживанию, а так же в разные года Серебряный и Бронзовый Дилер Jaguar Land Rover среди стран России и СНГ», — рассказали в компании.

Свой уход с поста гендиректора Ринат Тухватулин объясняет желанием заняться «личными проектами».

За почти двадцать лет работы мне удалось реализовать достаточно амбициозных проектов, собрать сильную команду и получить неоценимый опыт. Сейчас я планирую сосредоточиться на развитии личных проектов», — говорит он.

Кто теперь займет место генерального директора «АЦ-Авангард» и «ЛРЦ Форпост», пока не сообщается.

Читайте также:

Опрос: красноярские бизнесмены пересели на китайские авто

Красноярские бизнесмены рассказали «ДК» об опыте вождения топовых чайнакаров — об их плюсах, минусах и уникальных для рынка характеристиках.

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • WHERETOEAT: Какой красноярский ресторан признан лучшим в СибириWHERETOEAT: Какой красноярский ресторан признан лучшим в Сибири
  • Владимир Путин поручил газифицировать Красноярск до 2028Владимир Путин поручил газифицировать Красноярск до 2028
  • В Красноярске хотят объединить департаменты транспорта и ГорхозяйстваВ Красноярске хотят объединить департаменты транспорта и Горхозяйства
  • Молодежь Красноярского края зовут за грантами на открытие собственного делаМолодежь Красноярского края зовут за грантами на открытие собственного дела
  • Маршрут построен: куда сходить в Красноярске 14...20 октября 2023Маршрут построен: куда сходить в Красноярске 14...20 октября 2023
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.