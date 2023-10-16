У «Ауди Центра Красноярск» сменится генеральный директор

Прежний руководитель занимал эту должность 15 лет.

Ринат Тухватулин покинул пост генерального директора «АЦ-Авангард» и «ЛРЦ Форпост», сообщила пресс-служба компаний.

Ринат Тухватулин

Тухватулин руководил «Ауди Центром Красноярск» последние 15 лет. Одновременно с этим он девять лет управлял дилерским центром Jaguar Land Rover, а также ДЦ VOYAH, центром экстремальной техники «АрЭкстрим» и мультибрендовым салоном электромобилей MOOOW.

За время его работы «Ауди Центр Красноярск» шестикратно становился лучшим региональным дилером Audi в России, а «ЛРЦ Форпост» удостаивался званий «Лучший региональный Дилер Jaguar Land Rover в России», «Лучший Дилер Jaguar Land Rover в России по послепродажному обслуживанию, а так же в разные года Серебряный и Бронзовый Дилер Jaguar Land Rover среди стран России и СНГ», — рассказали в компании.

Свой уход с поста гендиректора Ринат Тухватулин объясняет желанием заняться «личными проектами».

За почти двадцать лет работы мне удалось реализовать достаточно амбициозных проектов, собрать сильную команду и получить неоценимый опыт. Сейчас я планирую сосредоточиться на развитии личных проектов», — говорит он.

Кто теперь займет место генерального директора «АЦ-Авангард» и «ЛРЦ Форпост», пока не сообщается.

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