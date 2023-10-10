Количество люксовых автомобилей в Красноярском крае выросло на четверть

По общему их числу регион занял второе место в СФО.

На конец 2022 в Красноярском крае было зарегистрировано 283 автомобиля, стоимостью от 10 млн рублей. Такие данные публикует аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza, со ссылкой на ФНС.

По информации ведомства, по общему числу люксовых машин край оказался вторым в Сибири. На первом месте идет Новосибирская область (334 авто), а на третьем — Иркутская (260 авто).

По динамике же (год к году) лидирует Кемеровская область (38,3%). Далее идут Омская (36,9%) и Новосибирская (25,6%) области. В Красноярском же крае число машин дороже 10 млн рублей за год выросло на 24,1%.

В целом по России количество таких авто за 2022 увеличилось на 22,2% и составило по итогу 19 793.

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