Большая китайская четверка и другие: большой обзор «чайнакаров»

Китайский автопром, заняв еще в 2018 второе место в мире по объему продаж, а к 2021 обогнав США, предлагает огромное разнообразие марок и моделей. Разбираемся, кто есть кто.

Хотя большая часть автомобилей, произведенных в Китае, продается внутри страны, экспорт, составивший 11,5% от общего объема производства в 2022, достиг 3,11 млн единиц, что сделало КНР вторым по величине экспортером автомобилей в мире.

Доля китайского автопрома на российском рынке бурно заполняет пустоты, поскольку его передел был запущен уходом американских, европейских и корейских поставщиков.

В отличие от европейских производителей, которые предлагают много различных двигателей на одну модель, азиатский пошел своим путем: Китай запускает модели различных суббрендов с одним и тем же двигателем и коробкой передач. Такая логика может показаться странной, но следует учитывать, что бурным развитием китайский рынок автомобилей обязан обильным государственным субсидиям. Не исключено, что размножение брендов и марок преследует несколько целей: уход из-под санкционных рисков, создание внутренней конкуренции, тестирование различных маркетинговых ниш по всему миру, создание активных команд разработчиков и производств, а также получение дополнительных дотаций от правительства КНР. Кроме того, китайский рынок огромный, и зачастую северяне понятия не имеют, на чем ездят жители юга.

В России первое место по продажам среди зарубежных брендов прочно занимает Chery. С начала 2023 было продано 13 412 авто, что в 4,5 раза больше, чем за тот же период 2022. В топ «иностранцев» также вошли китайские Haval (10 979 шт., рост в 3,6 раза), Geely (8838 шт., 3x), Changan (6869 шт., 37x), Omoda (5975 шт., в 2022 не продавалась) и Exeed (4941 шт., 4x).

Kia (-53,2%), Hyundai (-54,3%) и Toyota (-34,4%) из-за ограниченных поставок снизили свои показатели.

Как и в Европе, в Китае есть компании, образующие «Большую китайскую четверку» (БКЧ) производителей автомобилей. Они все государственные: SAIC, Dongfeng (DFM), FAW и Changan. Есть и другие, частные и уже не столь гигантские: Geely, Beijing, Brilliance, BYD, Chery, GAC, Great Wall (GWC), Jianghuai (JAC) и другие.

В целом же в Китае сегодня более сотни автомобильных брендов!

SAIC

Крупнейший китайский производитель сегодня — концерн SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation), который включает совместные предприятия с VW и GM, производство автокомпонентов Shanghai Automotive и СП с A123 Systems по производству литий-ионных батарей.

Именно SAIC принадлежит рекорд автомобильной «плодовитости» — более 4 млн произведенных машин в год под различными брендами.

Baojun. Бренд, под которым продаются модели производства SAIC и GM, используется в качестве недорогой альтернативы Chevrolet и Buick. До начала торговых ­войн с США его продажи шли шустро — почти 1 млн за 2017. После торговля рухнула.

Wuling. Изначально компания производила судовые дизельные двигатели, тракторы, легкие грузовики, в 1998 их купила SAIC. Теперь под брендом Wuling продают популярный автомобиль последних пяти лет в Китае — минивэн Hongguang на базе Chevrolet Enjoy.

Roewe. Так в китайской транскрипции звучит Rover, поэтому так назвали и бренд, под которым в Китае продаются автомобили марки MG. Технологии и завод MG в Лонгбридже SAIC выкупил в 2007, а вот имя — нет. И такое бывает.

Maxus. После того как марка LDV отошла SAIC и переименовалась в Maxus, ее модельный ряд стал разнообразнее. Теперь компанию сугубо утилитарным фургонам составляют кроссоверы и минивэны.

Feifan (Rising Auto). Компания была основана в 2020. До октября 2021 она называлась Roewe R, а позднее была переименована в Feifan. Занимается производством премиальных электрокаров, которые за пределами Китая зачастую называются тоже MG. Стартовала марка очень бодро — только за первые два месяца существования бренд получил более 5 тыс. полностью оплаченных предзаказов. Первый автомобиль компании — R7, следом представили F7.

FAW — First Automotive Works

Успешно существует с 1956, являясь основой БКЧ и аккумулируя вокруг себя множество брендов.

В России под этой маркой продают кроссоверы Bestune. Еще одна линейка FAW — бренд Senia. Jumpal принадлежит дочернему предприятию Tianjin FAW, вполне автономен и выпускает недорогие машины вроде универсала повышенной проходимости CX65. Бренд Jiefang целиком и полностью сосредоточен на грузовиках, в том числе капотных.

Hongqi («Красное знамя»). Выпускает премиальные автомобили. В линейке Hongqi есть как традиционные седаны и лимузины, так и кроссоверы, а гамма силовых агрегатов включает бензиновые двигатели, вплоть до V12, а теперь и электромоторы. «Автодом» — бывший дилер Mercedes-Benz — запустил продажи премиальных «Хунцы» вместо ушедших из РФ «Мерсов».

Haima. Располагается ступенькой ниже, бренд существует с 1992. Изначально марка представляла собой совместное предприятие FAW и Mazda.

SiTech. Образованный в 2018 бренд выпускает только электрокары. SiTech — бренд молодежный, но премиальный.

Jetta. Совместных предприятий у FAW много — есть отношения c GM, Toyota и VW. Итогом последнего союза стали не только автомобили VW, которые сделаны специально для китайского рынка, но и бренд Jetta.

LADA — модель X-Cross 5 — локализованный кроссовер FAW Bestune T77.

Dongfeng

К созданию этого представителя БКЧ был причастен Мао Цзэдун. Намереваясь защитить страну от пагубного влияния зарубежных компаний.

Товарищ Мао в 1969 основал Second Automobile Works, основным профилем которой были грузовики. В 2002 ситуация начала меняться — уже к 2012 73% продаж концерна приходились на легковой транспорт.

Список совместных предприятий: PSA Peugeot Citroen, Mitsubishi, Daihatsu, Hyundai, Nissan (права на выпуск под своим брендом), контрольный пакет Volvo Trucks, выпуск гибридных платформ для Toyota, завод Infiniti.

Раньше в РФ Dongfeng был известен в основном как производитель коммерческой техники — грузовиков Tianlong, Vasol, Tianjing. Теперь появилась марка Aeolus, модельный ряд которой выглядит более современно, чем родительская продукция. В РФ Aeolus представлен седаном, кроссовером и пикапом.

Horki. Бренд, под которым Dongfeng совместно с Kia выпускает электромобиль на базе Kia Rio.

Venucia. Под этой маркой концерн выпускает автомобили на базе Nissan для внутреннего рынка. Только в 2016 впервые выпустили самостоятельную модель на платформе Qashqai+2 прошлого поколения.

Voyah. Премиальное подразделение, а также одноименная серия электромобилей. Базируется на выпуске гибридных и аккумуляторных электромобилей.

Evolute. Под этой маркой в РФ собираются и продаются электрокары i-Pro, i-Joy и i-Jet на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. К примеру, седан i-Pro является локализованным DFM Aeolus E70.

Компания имеет совместные предприятия с Ford, Suzuki, Mazda и PSA Peugeot Citroen. Ведет свою историю с 1862, когда один из крупных сановников Цинского Китая основал в Шанхае контору по импорту и производству оружия. С 1957 завод начал выпускать армейские внедорожники, в связи с чем получил название Changan Machinery Manufacturing Plant (Машиностроительный завод «Чанъань»).

Chana. «Дочка» Changan, под которой выпускают несколько недорогих моделей.

Hafei. Небольшая фирма по производству микролитражек.

Skylark. Еще один «одномодельный» бренд Changan.

Auchan. Премиальное отделение Changan.

Landwind. Совместный бренд JMC и Changan, 5% Landwind владеет GM. По договоренности с Mitsubishi компания Landwind выпускает на рынке Китая весь актуальный модельный ряд японского производителя.

BAIC

Один из крупных игроков на рынке — государственный холдинг BAIC, также один из старейших в автомобильной отрасли, 1958 г.р. BAIC имеет СП с Hyundai (легковые автомобили), Daimler (модели Mercedes-Benz C-, E-, V-и GLC-Klasse, Vito, Sprinter), Daimler и Foton по производству грузовиков, Foton и Cummins по производству двигателей.

Arcfox. Появился в 2017, это совместный проект BAIC и Huawei. За продвижение бренда отвечает лично Сюй Хэйи, задавшийся весьма амбициозной целью — отказаться от продаж в Поднебесной автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к 2025.

Huansu. Молодежный бренд.

New Energy. Самостоятельный бренд электромобилей BAIC.

Senova. В 2009 BAIC приобрел права на платформы SAAB 9-3 и 9-5 и на них строит автомобили под брендом Senova.

Weiwang. Грузопассажирский бренд BAIC.

BAW. Бренд по производству рамных джипов и пикапов, в том числе для армейских нужд, автобусов и коммерческого транспорта.

Bisu. Детище BAIC и холдинга Yinxiang, бюджетные автомобили.

Singulato. СП BAIC и корпорации Chi Che-hung Technology по выпуску электромобилей премиум-сегмента.

GAC

Бренд GAC (Guangzhou Automobile Group) создан в 1997, но за это время успел поглотить старичка Changfeng (госпредприятие, с 1950 занимавшееся ремонтом военной техники). На сегодняшний день GAC имеет СП с Honda, Toyota и FIAT, а также несколько зарубежных заводов в Египте, Иране и ЮАР.

Интересный факт: электромобиль M­itsubishi Airtrek EV является перелицованным GAC Aion V. В любопытные времена живем: китайцы учат японцев и немцев делать машины, а не наоборот.

Trumpchi. Знаком многим россиянам благодаря кроссоверу GS8 и минивэну GN8.

Gonow. Бренд, под которым выпускают небольшие грузовички и фургоны.

Everus. Под этим брендом выпускаются автомобили Honda для китайского рынка.

JAC

Госкомпания JAC (Anhui Jianghuai Automobile) входит в пятерку крупнейших, производит грузовую, пассажирскую и коммерческую технику. В 2009 китайское правительство стремилось консолидировать автомобилестроение, многие предрекали союз JAC и Chery. Но компании от слияния отказались.

Корпорация основана в 1964 и выпускала исключительно грузовики. Хотя сейчас легковых моделей у JAC больше дюжины, основным профилем по-прежнему остаются грузовики, пикапы и автобусы. Легковые машины компания предпочитает выводить в суббренды, которые при этом все равно несут эмблемы JAC.

Jiayue. В России продают седаны JAC, но в Китае они входят в суббренд Jiayue.

Refine. Сосредоточен на семейных автомобилях: дорогих кроссоверах и минивэнах.

Ankai. Автобусный бренд, который строит машины как для обслуживания городской инфраструктуры, так и междугороднего следования.

Sehol. Создан в 2018 как СП JAC и VW. Модельный ряд — перелицованные автомобили JAC, большая часть которых оснащена либо гибридными, либо электрическими силовыми установками.

Moskvich — собирает модель «Москвич 3» — локализованный кроссовер JAC JS4.

Fujian Motors

Fujian Motors по меркам китайских концернов относительно небольшая компания, основной профиль — коммерческий транспорт.

Soueast. Самый известный автопроизводитель в обойме Fujian Motors, который сегодня является совместным предприятием Fujian, China Motor Corporation и Mitsubishi.

Yudo. Специализируется на электрокарах.

Qiteng, он же Keyton, он же New Longma. Занимается компактными вэнами, которые популярны в Китае и других регионах АТР — Филиппины, Эквадор, Боливия, Чили.

King Long. Выпускает междугородние автобусы, некоторые были популярны в странах бывшего СССР в начале прошлого десятилетия.

Higer. Коммерческая техника для перевозки пассажиров, разные классы автобусов, в том числе электрических. Также фирма производит машины скорой помощи и охраны.

Geely Automobile

Geely Automobile как отдельное подразделение холдинга Geely появилась в 1997. Сегодня это одна из крупнейших автомобилестроительных компаний Китая, которая ко всему прочему владеет целым списком европейских брендов, например, шведские Volvo, Polestar, Lynk&Co.

Zeekr. Электромобили, которые позиционируются как основные конкуренты Tesla. По качеству управления эксперты сравнивают модель 001 с «Audi S8, но без звука мотора».

Lotos — Lotus Cars. Английский производитель спортивных и гоночных автомобилей, основан в 1952. В 1986 компания была куплена GM, которая в 1993 продала ее за $30 млн A.C.B.N. Holdings S.A. В 1996 контрольный пакет акций выкупил концерн Proton. В октябре 2017 контрольный пакет акций компании Lotus приобрел Geely.

Proton. Крупнейший малайзийский автопроизводитель, 47% принадлежит государству, 49,9% — Geely.

LEVC, London EV Company Limited. Британский производитель электромобилей, находящийся в полной собственности Geely. Компания отвечает за электрическое переоборудование знаменитых лондонских кэбов.

Geometry. Марка создана в 2019, ориентирована на разработку электромобилей и гибридов начального уровня.

Livan. Производит электромобили на платформах Geely под брендами Livan и Maple.

Farizon. Основана в 2016 для разработки коммерческих электромобилей.

Ouling. Производство легких и тяжелых коммерческих автомобилей.

Aston Martin. В сентябре 2022 Geely приобрела 7,6% акций ультрароскошного британского бренда.

Мототехника производится под марками Benelli, Jiming, QJMotor и Keeway.

Caocao. Линейка электромобилей под брендом Maple для сервиса такси и проката авто Cao Cao Travel. В настоящее время сервис работает в 50 городах, имеет 40+ тыс. автомобилей, 31+ млн зарегистрированных пользователей и 600+ тыс. ежедневных заказов.

Belgee — белорусско-китайское совместное предприятие по сборке китайских легковых автомобилей Geely.

Great Wall

Great Wall (GWM) ранее продавал автомобили в России под собственным брендом, после некоторого перерыва на рынке появились абсолютно новые автомобили под маркой Haval. Одной из первых моделей стал полноприводный кроссовер F7, потом появился бестселлер Jolion.

Great Wall Motor в 1976 начал собирать полуторки, а в прошлом году продал 1,062 млн автомобилей во всем мире, 617 тыс. из них носили шильдик Haval. Причем если в РФ-линейке всего пять моделей, то в Китае их двенадцать, среди которых, кстати, отсутствуют «экспортные» Jolion и F7(х).

Great Wall сейчас производит под своим шильдом только пикапы: в 2022 они разошлись по миру тиражом 196,4 тыс.

Tank. Новый бренд рамных внедорожников. Их за 2022 продали 125,6 тыс. Tank официально поставляется в РФ, считается премиальной линейкой. Недавно огромный Tank 500 с редкой для чайнакаров V-образной шестеркой под капотом (б­итурбо 3.0V6!) был замечен в районе поселка Удачный. Управляла машиной молодая женщина (а на чем же еще ездить в супермаркет, как не на полноразмерном SUV?) Кстати, в топ-10 качественных чайнакаров от J.D. Power марка Tank входит, а более бюджетный Haval туда не попал. Так что состоятельные красноярцы уже начинают сечь фишку.

Ora. В GWM ее считают «женской» маркой. Предлагает три модели электромобилей с ретродизайном в стиле старого «Жука». За пять лет работы продажи перевалили за 100 тыс. штук в год. Вполне серьезные по начинке машины, и вроде бы их собираются официально продавать в РФ.

Wey. Это премиум-подразделение, которое назвали в честь основателя компании Цзяньцзуня Вэя. Оно продает относительно дорогие кроссоверы, унифицированные с моделями Haval. Успехи, правда, скромные: всего 36 тыс. машин за 2022.