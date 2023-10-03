Красноярцы купили кредитных автомобилей на 12,5 млрд рублей

Существенный рост в этом сегменте отмечается по всей стране. Эксперты объясняют это эффектом низкой базы прошлого года.

За восемь месяцев 2023 в Красноярском крае было выдано автокредитов на 12,5 млрд рублей, что на 66% больше, чем за аналогичный срок прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По общей сумме займов на покупку автомобилей край в Сибири идет на втором месте после Кемеровской области (12,7 млрд рублей), а на третьем — Новосибирская область (11,9 млрд рублей).

В целом же по России за отчетный период было выдано 762,6 млрд рублей автокредов, что на 76,2% превосходит результаты отчетного периода 2022.

Существенный рост суммы выданных автокредитов в 2023 по сравнению с прошлым годом обусловлен эффектом низкой базы в связи с падением выдачи весной 2022. Увеличение объемов автокредитования в последнее время также объясняется возобновлением в начале года госпрограммы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, что по итогу августа 2023 средний чек автокредита в России вырос на 2,5% по отношению к июлю и составил 1,49 млн рублей, что является рекордом за всю историю наблюдений. В Красноярском же крае он составил 1,46 млн рублей (+1,5% к июлю).

Читайте также:

Красноярцы умерили аппетиты к микрозаймам

За последний месяц суммы, которые в среднем занимали жители региона, чтобы перехватить до зарплаты, практически не изменились.

Продукты в Красноярском крае стали дорожать на 60% быстрее

В целом по годовому приросту цен регион обогнал и Сибирь, и Россию.

Почти 3 млрд потратили на ювелирные украшения в Красноярском крае за I полугодие 2023

Регион вышел на 8 место по РФ. Средний чек на ювелирные украшения вошел в топ-5 самых высоких в СФО: красноярцы тратят на них больше 6 тыс. рублей единовременно.