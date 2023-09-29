Красноярцы умерили аппетиты к микрозаймам
За последний месяц суммы, которые в среднем занимали жители региона, чтобы перехватить до зарплаты, практически не изменились.
В августе 2023 средний размер микрозайма («заем до зарплаты») составил 9 037 рублей, что всего на 0,6% больше, чем месяцем ранее, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
Подобное замедление динамики отмечается практически во всех регионах, входящих в топ-30 по размерам этого кредита. Да и в целом по стране изменение среднего размера микрозайма составило лишь 0,4% (правда, в минус) — до 9,42 тыс. рублей.
Правда, стоит отметить, что в количестве выданных микрозаймов Красноярский край в августе прибавил 3,4%.
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