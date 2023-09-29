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Красноярцы умерили аппетиты к микрозаймам

Красноярцы умерили аппетиты к микрозаймам
Автор фото: ededchechine. Иллюстрация: freepik.com

За последний месяц суммы, которые в среднем занимали жители региона, чтобы перехватить до зарплаты, практически не изменились.

#НОВОСТИ

В августе 2023 средний размер микрозайма («заем до зарплаты») составил 9 037 рублей, что всего на 0,6% больше, чем месяцем ранее, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Подобное замедление динамики отмечается практически во всех регионах, входящих в топ-30 по размерам этого кредита. Да и в целом по стране изменение среднего размера микрозайма составило лишь 0,4% (правда, в минус) — до 9,42 тыс. рублей.

Правда, стоит отметить, что в количестве выданных микрозаймов Красноярский край в августе прибавил 3,4%.

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Эта мера поддержки оказалась самой популярной среди тех, что предлагает центр «Мой бизнес» в регионе.

Продукты в Красноярском крае стали дорожать на 60% быстрее

В целом по годовому приросту цен регион обогнал и Сибирь, и Россию.

Авто в Красноярском крае прибавили в кредитном чеке

Вслед за этим в регионе сократилась выдача автокредитов.

Автор: Петр Савельев
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