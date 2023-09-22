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Авто в Красноярском крае прибавили в кредитном чеке

Авто в Красноярском крае прибавили в кредитном чеке
Иллюстрация: freepik.com

Вслед за этим в регионе сократилась выдача автокредитов.

#НОВОСТИ

Средний чек займа на покупку автомобиля в Красноярском крае в августе 2023 вырос на 1,5% к июлю этого года и составил 1,46 млн рублей. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

В целом по России средний размер автокредита вырос на 2,5% — до 1,49 млн рублей. Это максимум за всю историю наблюдений.

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, средний чек кредита на покупку автомобиля непрерывно растет с февраля 2023.

Этому во многом способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран. При этом автокредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, заемщикам „хорошего кредитного качества“», — говорит он.

Стоит также отметить, что на фоне роста среднего размера автокредита в Красноярском крае, в августе 2023 произошло снижение их количество. Всего по итогу месяца их было выдано 1 413, что на 8,4% меньше, чем ранее. В стране же в целом сокращение составило лишь 2%.

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В других регионах СФО, чтобы обслуживать жилищные кредиты, нужно зарабатывать несколько меньше.

Красноярцы стали чаще занимать до зарплаты

Судя по динамике микрокредитов, подобная тенденция отмечается по всей стране. Правда, в крае, она выражена почти в девять раз сильнее.

 

Автор: Петр Савельев
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