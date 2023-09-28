Предприниматели Красноярского края набрали микрозаймов на полмиллиарда рублей
Эта мера поддержки оказалась самой популярной среди тех, что предлагает центр «Мой бизнес» в регионе.
За восемь месяцев 2023 центром «Мой бизнес» в Красноярском крае предпринимателям было выдано 245 микрозаймов на сумму 512 млн рублей, сообщили в региональном агентстве развития малого и среднего предпринимательства.
По данным ведомства, эта мера поддержки оказалось одной из самых востребованных. Также предприниматели активно пользовались поручительствами при получении банковских кредитов — за восемь месяцев года таковых (поручительств) было выдано на 451 млн рублей.
В целом в «Моем бизнесе» доступно более 300 финансовых и нефинансовых услуг и мер поддержки. Воспользоваться ими могут как предприниматели, так и самозанятые.
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