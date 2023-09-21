«Мой бизнес» дошел до Норильска

В городе работает более 6 тыс. малых и средних предпринимателей. Теперь они получат доступ к более чем 200 услугам центра.

В Норильске открылось первое представительство центра «Мой бизнес», сообщили в пресс-службе организации.

Предприниматели северного города теперь смогут воспользоваться более чем двумя сотнями услуг, среди которых льготные микрозаймы, поручительство по банковским кредитам, обучение, лицензирование и сертификация, повышение производительности труда и т.п. (подробнее на сайте центра).

Предпринимательство на севере края в целом и в Норильске в частности сталкивается с ограничениями и вызовами, но также с возможностями и преференциями. Особый преференциальный режим, распространенный на часть территории Красноярского края, помогает создавать благоприятные условия для ведения бизнеса, который инвестирует в новые предприятия и производства. На сегодняшний день в Норильске осуществляют свою деятельность более 6 тысяч субъектов МСП. И наша главная задача помочь предпринимателям создавать и развивать свой бизнес», — отметил Роман Мартынов, заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края, в ведении которого и находится «Мой бизнес» в регионе.

Норильское подразделение «Моего бизнеса» расположено по адресу ул. Кирова, 21. Теперь деятельность центра охватывает 26 территорий Красноярского края.

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