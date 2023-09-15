Норильску в 10 раз ускорили мобильный интернет

Компания «Мегафон» увеличила ширину транспортного канала в городе, что повысило стабильность и скорость сети оператора.

Норильск подключили к новым интернет-скоростям. Впервые в одном из самых северных городов мира мобильный интернет «Мегафона» стал быстрее сразу в 10 раз. В юбилейный год инженеры оператора провели масштабную модернизацию сети в муниципалитете. Изменения могут почувствовать свыше 175 тысяч жителей.

Резкий скачок скорости онлайн-передачи данных зафиксирован во всех районах Норильска, включая Талнах, Кайеркан, Оганер.

Технические специалисты «Мегафона» значительно увеличили емкость сети за счет расширения транспортного канала связи — его пропускная способность выросла почти в 8 раз. Поэтому покрытие сети четвертого поколения в Норильске стало более стабильным и быстрым.

Теперь смотреть видео онлайн, вести прямые эфиры, отправлять фото или звонить по видеосвязи абоненты могут на повышенных скоростях даже в «часы пик». В районе существенно выросла устойчивость телеком-инфраструктуры: и при большой нагрузке на сеть клиенты «Мегафона» получат надежное онлайн-соединение. Абонентам оператора стал доступен мобильный интернет 4G на скорости до 150 Мбит/с, что сразу повлияло на мобильную активность норильчан. Трафик передачи данных оператора на территории за последний месяц увеличился в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наши инженеры обеспечили кратное увеличение скорости передачи данных в северном районе Красноярского края. Проведенная модернизация стала ответом на растущие потребности абонентов — сегодня уже порядка 97% от всего объема передачи данных в Норильске приходится именно на 4G. Новый потенциал сети LTE позволит норильчанам по-максимуму использовать возможности своих смартфонов», — рассказал директор «Мегафона» в Красноярском крае Андрей Ким.

Технические специалисты оператора также провели активацию дополнительных частотных диапазонов в сети LTE, обеспечивающих улучшенное проникновение связи внутри зданий. За счет этого сигнал сети стал лучше работать в жилых домах, производственных помещениях, торговых комплексах, а также в крупных инфраструктурных объектах города, например, в аэропорту «Алыкель».

Инженеры «Мегафона» расширили и возможности применения технологии VoLTE, которая обеспечивает мгновенное соединение и более чистый звук. Во время такого разговора не прерывается интернет-сессия: абонент может продолжить загрузку файлов. По данным оператора, цифровые звонки набирают популярность в Норильске: в августе жители района проговорили в сети 4G на 26% больше, чем годом ранее.

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