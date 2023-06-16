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Красноярцы все чаще пользуются Telegram

Красноярцы все чаще пользуются Telegram
Иллюстрация: фото из стоков

Аналитики Мегафона изучили активность красноярцев в мессенджерах, используя обезличенные данные. Исследование показало, что чаще сибиряки используют мессенджеры и для звонков, и для передачи данных.

#НОВОСТИ
В весенние месяцы 2023 года интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями увеличился в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  Наибольшей популярностью пользуется Telegram – жители региона «прокачали» в нем на 80% больше информации, чем в 2022 году. Учитывая растущую нагрузку, в этом году специалисты МегаФона увеличили пропускную способность в прямых каналах связи с Telegram на 40% до 1400 Гбит/с, чтобы обеспечить пользователей высоким качеством работы. Примечательно, что этот сервис быстрой отправки сообщений является одним из наиболее экономичных по потреблению трафика. Если сравнивать с WhatsApp, то для передачи одного и того же количества сообщений в Telegram требуется в 2 раза меньше трафика. Telegram
 
Второе место в рейтинге у WhatsApp, востребованность сервиса выросла лишь на 37%, но все же информацию в этом мессенджере красноярцы пересылают почти в 4 раза реже по сравнению с Telegram. 
 
Замыкает тройку Viber, который и прошлые годы не был популярным способом связи у жителей Красноярского края. Показатели пользования этим мессенджером незначительно подрос, но всего на 0,20% , и в целом в Viber пользователи пересылают информацию в 14 раз реже, чем в Telegram. 
 
З три месяца этого года красноярцы прокачали через сервисы быстрой отправки сообщений около 5,3 млн гигабайт. 
Ежедневно МегаФон работает над качеством связи: развиваем инфраструктуру, совершенствуем уже имеющиеся сети, строим новые базовые станции даже в малонаселённых пунктах нашего просторного края, увеличиваем надёжность сети и скорость мобильного интернета. Это позволяет нашим абонентам комфортно общаться в любой точке региона, скачивать и отправлять тысячи сообщений, фото и видео», — комментирует директор МегаФона в Красноярском крае Андрей Ким.
Автор: Петр Савельев
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