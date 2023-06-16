Красноярцы все чаще пользуются Telegram

Аналитики Мегафона изучили активность красноярцев в мессенджерах, используя обезличенные данные. Исследование показало, что чаще сибиряки используют мессенджеры и для звонков, и для передачи данных.

Telegram – жители региона «прокачали» в нем на 80% больше информации, чем в 2022 году. Учитывая растущую нагрузку, в этом году специалисты В весенние месяцы 2023 года интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями увеличился в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшей популярностью пользуется– жители региона «прокачали» в нем на 80% больше информации, чем в 2022 году. Учитывая растущую нагрузку, в этом году специалисты МегаФона увеличили пропускную способность в прямых каналах связи с Telegram на 40% до 1400 Гбит/с, чтобы обеспечить пользователей высоким качеством работы. Примечательно, что этот сервис быстрой отправки сообщений является одним из наиболее экономичных по потреблению трафика. Если сравнивать с WhatsApp, то для передачи одного и того же количества сообщений в Telegram требуется в 2 раза меньше трафика. Telegram

Второе место в рейтинге у WhatsApp, востребованность сервиса выросла лишь на 37%, но все же информацию в этом мессенджере красноярцы пересылают почти в 4 раза реже по сравнению с Telegram.

Замыкает тройку Viber , который и прошлые годы не был популярным способом связи у жителей Красноярского края. Показатели пользования этим мессенджером незначительно подрос, но всего на 0,20% , и в целом в Viber пользователи пересылают информацию в 14 раз реже, чем в Telegram.

З три месяца этого года красноярцы прокачали через сервисы быстрой отправки сообщений около 5,3 млн гигабайт.