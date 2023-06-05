Региональный координационный центр создается в Красноярском крае

В Красноярском крае будет создан региональный координационный центр. Соответствующее соглашение было подписано между правительством края и АНО «Аналитический центр при Правительстве РФ».

Для Красноярского края Коцентр станет новым институтом оперативного разрешения нештатных ситуаций, происшествий и обеспечения взаимодействия всех органов исполнительной власти, — сообщают Сибновости.

По словам Николая Распопина, руководителя Минцифры края, внедрение цифровизации стремительными темпами диктует новые требования к принципам и подходам в системе государственного управления. Данной тенденцией можно объяснить появление подобных структур.

Также г-н Распопин заявил, что для региона это решение даст совершенно новый передовой механизм взаимодействия всех краевых ведомств в режиме реального времени с применением цифровых технологий. Создание координационного центра позволит лучше понимать проблемы на местах, слышать потребности населения для принятия грамотных и своевременных решений.

Работа Коцентра будет основана на использовании современных цифровых технологий, включающие систему управления спецпроектами, механизмы управления рисками социально-экономического развития края, возможность сбора обратной связи от жителей, несколько режимов анализа данных и прочее.

Ко всему прочему, благодаря Коцентру будет реализован механизм «единого окна» при устранении последствий различных стихийных бедствий или катастроф.

Также можно будет своевременно решать локальные вопросы, которые требуют вмешательства федеральных структур.

Подобный центр начал свою работу при Правительстве РФ в апреле 2021. Теперь проект масштабируется на всю страну.

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