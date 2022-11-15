На первом ИT-саммите Сибири обсудят цифровой суверенитет России

Федеральные и региональные эксперты обсудят макрорегион Сибирь как перспективный центр евразийского технологического лидерства и точки роста российской ИT-отрасли.

24-25 ноября 2022 года при поддержке Минцифры РФ и министерства цифрового развития Красноярского края состоится первый сибирский ИT-саммит. Мероприятие пройдет в Красноярске в рамках форума «Российская креативная неделя — Сибирь». Оно организовано правительством Красноярского края, АНО «Креативная экономика», ФГБУ «Роскультцентр» и АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий».

К участию приглашены замглавы Минцифры России Максим Паршин, министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин, основатель социальной сети TenChat Семён Теняев, управляющий партнер RBS Partners Алексей Меркулов, основатель платформы Arenum Эдуард Гуринович, основатель космической компании SR Space Олег Мансуров, руководитель медиахолдинга CROCUS MEDIA Андрей Бургарт, основатель агрегатора технологических проектов Venn Виктория Арабина, основатель и руководитель проекта Connect+ Анастасия Староверова, основатель WBC Media Ольга Трубачева и другие эксперты.

Мероприятие станет главной площадкой цифровой отрасли Сибири, работа которой будет направлена на разработку совместных инициатив для обеспечения цифрового суверенитета и импортонезависимости России. Мы целенаправленно включили это мероприятие в программу „Российской креативной недели — Сибирь“, которая во второй раз проходит в Красноярске. ИT — одна из креативных индустрий, а значит потребности, вызовы и возможности сферы важно обсудить на таком масштабном мероприятии сибирского региона», — отметил министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.

Федеральные и региональные эксперты обсудят макрорегион Сибирь как перспективный центр евразийского технологического лидерства, точки роста российской ИT-отрасли, федеральные и региональные меры поддержки, отечественные решения в сфере безопасности и оптимального хранения данных, пути создания квалифицированной кадровой базы, перспективы развития российской игровой индустрии, вопросы замещения критически значимой инфраструктуры.

На площадке саммита будут представлены ключевые результаты работы макрорегиона по поддержке и развитию отрасли информационных технологий, состоятся экспертные дискуссии между региональными органами исполнительной власти сферы ИT, профильными институтами развития, разработчиками ИT-решений и инвесторами.

Саммит, как и другие мероприятия «Российской креативной недели — Сибирь», пройдет в конгресс-холле Сибирского федерального университета.

Вход свободный, на сайте sib.creativityweek.ru размещена форма для регистрации с возможностью составления личного календаря. Также на сайте желающие могут присоединиться к онлайн-трансляции мероприятий.

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