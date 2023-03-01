Николай Распопин: Регион вошел в топ-10 по количеству проданного российского ПО

Самыми востребованными стали цифровые решения для организации торговли, документооборота, видеонаблюдения, общественного питания, гостиниц, управления отношениями с клиентами.

В конце февраля 2022 все без исключения отрасли столкнулись с санкционным давлением, нарушением привычных логистических цепочек, уходом с рынка традиционных бизнес-партнеров. Отрасль информационных технологий не стала исключением. Но вместе с тем именно наша сфера уже в начале марта 2022 одной из первых получила беспрецедентные меры поддержки на федеральном уровне (налоговые льготы, отсрочка от армии и льготная ипотека для IT-специалистов, отмена проверок, увеличение сумм грантов). Это положительно сказалось на развитии информационных технологий, как в целом по стране, так и в регионах.

В конце февраля мы столкнулись с небывалым количеством кибератак на информационную инфраструктуру края. Их количество достигало 2 млн в сутки, что в тысячи раз больше по сравнению с 2021, где таких угроз в среднем было 7 тыс. Но мы справились благодаря тому что на протяжении нескольких лет планомерно вели работу по совершенствованию систем защиты информации в госуправлении. Летом прошлого года в краевом Центре обработки данных мы полностью перешли на отечественное оборудование, необходимое для защиты информации государственных информационных систем.

В январе 2023 на брифинге вице-премьера Дмитрия Чернышенко и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева прозвучали следующие тезисы:

Почти 80% зарубежного ПО уже имеет отечественные аналоги. У более чем половины всех представленных на рынке российских решений средний и высокий уровень зрелости. Бизнес включился в процессы импортозамещения вместе с государством и готов вкладывать в это деньги. На 300% вырос спрос на отечественное ПО с 2021; 31,8% составляет доля закупаемого отечественного ПО в отраслях экономики; по прогнозам, доля российского офисного ПО вырастет до 82% к 2027; более 155 млрд рублей инвестирует бизнес в импортозамещение ПО».

По итогам прошлого года Красноярский край вошел в топ-10 регионов России по количеству проданного российского ПО. Самыми востребованными стали цифровые решения для организации торговли, документооборота, видеонаблюдения, работы предприятия общественного питания, управления гостиницей, управления отношениями с клиентами. Программу планируется продолжить и в этом году.

Между тем сегодня задачи заменить все иностранное ПО отечественным нет. Да, есть области, где необходимо создавать и внедрять свои технологии, например в сфере информационной безопасности, оборонной промышленности, на объектах критической информационной инфраструктуры. Что касается остальных отраслей, то там, где пока нет возможности пользоваться отечественными аналогами, на помощь пришел параллельный импорт.

Важно понимать, что очень многие сервисы и программы, которыми мы пользуемся сейчас, разрабатывались десятки лет, и за год-два нам не произвести их полный аналог. Однако если грамотно, поэтапно построить всю цепочку создания цифрового продукта — от идеи до внедрения и распространения, то на выходе мы получим конкурентоспособный продукт.

Помимо программных решений нужно продолжать работать и в направлении развития собственных производств элементов микроэлектроники. У нас в крае есть для этого все необходимые условия: образовательная база (СФУ, СибГУ им. М. Ф. Решетнева) и технологическая база («Красмаш», ИСС), поэтому производство элементов, которые нужны для сборки компьютеров, процессоров, станков, машин, аппаратов и т. п., будет тоже всегда востребованным. Равно как и разработка отечественных прикладных программ и продуктов, которые стали бы альтернативой импортным.

Для того чтобы эти технологии развивались, нужны специалисты. И здесь важно продолжать реализацию тех мер поддержки, которые сегодня направлены на сохранность кадров в области российских информационных технологий и на привлечение новых кадров в IT-сферу, в том числе уже со школьной скамьи.