В Красноярском крае выдача автокредитов сократилась почти на 20%

Это одно из самых больших снижений среди 30 регионов РФ, лидирующих по количеству займов подобного типа.

В сентябре 2023 в Красноярском крае было выдано 1 143 автокредита, что на 19,5% меньше, чем месяцем ранее, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По степени снижения регион стал вторым среди 30 регионов России с наибольшим числом займов на покупку машин. Сильнее оно сократилось только в Ростовской области — на 21,7%. На третьем месте идет Омская область (+19,2%).

В целом же по России выдача автокредитов сократилась на 10,2% к августу 2023 — до 78,2 тыс. Эксперты говорят, что это свидетельствует о стабилизации рынка автокредитования.

В целом же, по сравнению с прошлым годом число выданных автокредитов в 2023 растет в связи с увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом, а также по причине возобновления в начале года государственной программы льготного автокредитования. При этом автокредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, заемщикам „хорошего кредитного качества“», — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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