В Красноярске разрешили устанавливать квадратные номера спереди авто
В России водителям разрешили устанавливать нестандартные регистрационные знаки на автомобили спереди.
По данным издания «Коммерсант», Росстандарт внес соответствующие изменения в ГОСТ. Теперь автолюбители могут устанавливать квадратные номера как сзади, так спереди личного транспортного средства. Поправка к ГОСТ 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств» вступила в силу 18 октября 2023.
Еще месяц назад за нестандартные «номера» на передний бампер полагался штраф в размере 500 рублей.
В середине сентября представители РАФ (Российской автомобильной ассоциации), обратились в Росстандарт с просьбой разрешить устанавливать квадратные госзнаки в передней части автомобиля. Организация указывала на неудобства, которые испытывают водители в связи с запретом, и агентство решило пойти навстречу автолюбителям.
«С точки зрения безопасности движения установка квадратных номеров ни на что не влияла. В других странах это было разрешено уже давно: мы видели это на автомобилях в Молдавии, Армении, других стран. В России это до сих пор было запрещено по каким-то странным причинам. Но, слава богу, разум возобладал», — отметил Петр Шляхин, зампред комитета классических автомобилей РАФ.
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