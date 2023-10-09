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В Красноярском крае обновили карту камер фотовидеофиксации

В Красноярском крае обновили карту камер фотовидеофиксации
Иллюстрация: КРУДОР

Новая карта с местами размещения камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на краевых трассах и в населенных пунктах появилась на сайте КРУДОР.

#НОВОСТИ
Сейчас в регионе работает 162 стационарных рубежа контроля. Помимо того, есть и передвижные комплексы, которые выставляют на разных участках трасс. Таких в крае сейчас насчитывается 57. В Красноярске установлено 76 комплексов фиксации нарушений ПДД.   
 
 
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Автор: Петр Савельев
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