В Красноярском крае обновили карту камер фотовидеофиксации
Новая карта с местами размещения камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на краевых трассах и в населенных пунктах появилась на сайте КРУДОР.
Сейчас в регионе работает 162 стационарных рубежа контроля. Помимо того, есть и передвижные комплексы, которые выставляют на разных участках трасс. Таких в крае сейчас насчитывается 57. В Красноярске установлено 76 комплексов фиксации нарушений ПДД.
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