В Красноярском крае появятся новые камеры фиксации нарушений ПДД

Четыре комплекса начали работать уже сегодня, еще 7 подключат в течение месяца. Все камеры появятся на аварийно-опасных участках краевых дорог, в том числе в Красноярске.

Места для перемещения рубежей были определены совместно с сотрудниками ГИБДД. Сделано это, прежде всего, для снижения аварийности – при выборе мест учитывались количество дорожно-транспортных происшествий и потенциальная опасность участков дорог, на которых чаще всего происходят нарушения правил дорожного движения», — сообщил Андрей Журавлёв, руководитель управления автомобильных дорог по Красноярскому краю

Комплексы будут фиксировать превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, выезд за стоп-линию, несоблюдение движения по полосам и непредоставление преимущества в движении пешеходам.

Сейчас в крае работает 56 передвижных комплексов и 162 стационарных рубежей контроля. В Красноярске их размещается 76.

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