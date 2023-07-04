В Красноярском крае появятся новые камеры фиксации нарушений ПДД
Четыре комплекса начали работать уже сегодня, еще 7 подключат в течение месяца. Все камеры появятся на аварийно-опасных участках краевых дорог, в том числе в Красноярске.
В Красноярске завершили процесс передачи площадок платного паркинга от МАУ «Красгорпарк» в ведение управления дорог, инфраструктуры и благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В Красноярском крае обновили карту дорожных камер
Всего в регионе установлено более 200 камер. С помощью новой карты можно не только узнать места их установки, но и задать вопросы специалистам.
В Красноярске начнут штрафовать за неправильную парковку на Красной Армии
С 1 марта на Красной Армии начнет работать комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения «Паркон». Он будет фиксировать как неправильную парковку, так и другие нарушения ПДД.