Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 01.07
88,38
96,01
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае появятся новые камеры фиксации нарушений ПДД

В Красноярском крае появятся новые камеры фиксации нарушений ПДД
Иллюстрация: Министерство транспорта Красноярского края

Четыре комплекса начали работать уже сегодня, еще 7 подключат в течение месяца. Все камеры появятся на аварийно-опасных участках краевых дорог, в том числе в Красноярске.

#НОВОСТИ
Места для перемещения рубежей были определены совместно с сотрудниками ГИБДД. Сделано это, прежде всего, для снижения аварийности – при выборе мест учитывались количество дорожно-транспортных происшествий и потенциальная опасность участков дорог, на которых чаще всего происходят нарушения правил дорожного движения», — сообщил Андрей Журавлёв, руководитель управления автомобильных дорог по Красноярскому краю.
 
Комплексы будут фиксировать превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, выезд за стоп-линию, несоблюдение движения по полосам и непредоставление преимущества в движении пешеходам.
 
В Красноярском крае появятся новые камеры фиксации нарушений ПДД 1
 
Сейчас в крае работает 56 передвижных комплексов и 162 стационарных рубежей контроля. В Красноярске их размещается 76.
 
Читайте также:
 
В Красноярске с 5 июня вновь заработают платные парковки

В Красноярске завершили процесс передачи площадок платного паркинга от МАУ «Красгорпарк» в ведение управления дорог, инфраструктуры и благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Красноярском крае обновили карту дорожных камер

Всего в регионе установлено более 200 камер. С помощью новой карты можно не только узнать места их установки, но и задать вопросы специалистам.

В Красноярске начнут штрафовать за неправильную парковку на Красной Армии

С 1 марта на Красной Армии ​​начнет работать комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения «Паркон». Он будет фиксировать как неправильную парковку, так и другие нарушения ПДД.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • На пост губернатора Красноярского края претендует 7 кандидатовНа пост губернатора Красноярского края претендует 7 кандидатов
  • В суд поступили три иска о банкротстве генподрядчика красноярского метроВ суд поступили три иска о банкротстве генподрядчика красноярского метро
  • Еще выше: цены на авиабилеты из Красноярска не знают преградЕще выше: цены на авиабилеты из Красноярска не знают преград
  • Полпреду президента в СФО назначили заместителя и помощникаПолпреду президента в СФО назначили заместителя и помощника
  • Главу красноярского минздрава оштрафовали на 10 тысяч за тысячу нарушений в работе больницГлаву красноярского минздрава оштрафовали на 10 тысяч за тысячу нарушений в работе больниц
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.