Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 28.09
96,50
101,97
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В центре Красноярска заработают еще две платные парковки

В центре Красноярска заработают еще две платные парковки
Иллюстрация: мэрия Красноярска

Парковки появятся на ул. Дубровинского (в районе дома № 1 по Ломоносова) и на Дзержинского (от ул. Карла Маркса до ул. Бограда).

#НОВОСТИ
Там сейчас устанавливают оборудование, когда парковки начнут работать, пока неизвестно.
 
На ул. Дубровинского обустроят 24 парковочных места: 21 — платное, еще 3 места — для бесплатной парковки людей с ограниченными возможностями. На ул. Дзержинского появится 76 паркомест, частьь из них обещают оставить бесплатными. Так, в платном режиме будут работать 38 мест, 9 будет предназначено для инвалидов, остальные места останутся бесплатными.
 
Принцип работы такой же, как на Красной Армии. Там установят замки, оплата будет возможна через паркомат или приложение. Стоимость одного часа составит 25 рублей.
 
По информации мэрии, сейчас в Красноярске работают 896 платных парковочных места, 796 из них в историческом центре. Еще 100 – в Советском районе. За август платными парковочными местами воспользовались больше 42,7 тыс. человек.
 
Читайте также:
 

Четыре комплекса начали работать уже сегодня, еще 7 подключат в течение месяца. Все камеры появятся на аварийно-опасных участках краевых дорог, в том числе в Красноярске.

В Красноярске на острове Молокова появится пляжный комплекс

В Красноярске в этом сезоне завершится благоустройство острова Молокова. Там появится пляжная зона, а в будущем, возможно, и бассейн.

В Красноярске с 5 июня вновь заработают платные парковки

В Красноярске завершили процесс передачи площадок платного паркинга от МАУ «Красгорпарк» в ведение управления дорог, инфраструктуры и благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

 
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Из Абакана запустят рейс в Санкт-ПетербургИз Абакана запустят рейс в Санкт-Петербург
  • Губернатор Михаил Котюков предложил кандидатуры членов нового правительстваГубернатор Михаил Котюков предложил кандидатуры членов нового правительства
  • «Восточный экспресс» заехал на авторынок Сибири«Восточный экспресс» заехал на авторынок Сибири
  • Андрей Метцлер перешел в «Русал Аэро»Андрей Метцлер перешел в «Русал Аэро»
  • В Красноярском крае построят новый завод плит OSBВ Красноярском крае построят новый завод плит OSB
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.