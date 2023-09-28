В центре Красноярска заработают еще две платные парковки

Парковки появятся на ул. Дубровинского (в районе дома № 1 по Ломоносова) и на Дзержинского (от ул. Карла Маркса до ул. Бограда).

Там сейчас устанавливают оборудование, когда парковки начнут работать, пока неизвестно.

На ул. Дубровинского обустроят 24 парковочных места: 21 — платное, еще 3 места — для бесплатной парковки людей с ограниченными возможностями. На ул. Дзержинского появится 76 паркомест, частьь из них обещают оставить бесплатными. Так, в платном режиме будут работать 38 мест, 9 будет предназначено для инвалидов, остальные места останутся бесплатными.

Принцип работы такой же, как на Красной Армии. Там установят замки, оплата будет возможна через паркомат или приложение. Стоимость одного часа составит 25 рублей.

По информации мэрии, сейчас в Красноярске работают 896 платных парковочных места, 796 из них в историческом центре. Еще 100 – в Советском районе. За август платными парковочными местами воспользовались больше 42,7 тыс. человек.

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