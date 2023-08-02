В Красноярске на острове Молокова появится пляжный комплекс

В Красноярске в этом сезоне завершится благоустройство острова Молокова. Там появится пляжная зона, а в будущем, возможно, и бассейн.

В прошлом году там очистили территорию, проложили пешеходную тропу от лодочной станции к береговой линии острова Молокова. На ней сделали зоны отдыха, установили скамейки, урны, столбы освещения, видеокамеры и громкоговорители. Также подготовили площадку под размещение парковки на 200 машиномест.

За этот летний сезон на острове обустроили места для загара, смонтировали понтонный причал. До сентября перенесут инженерные сети, поставят шезлонги, скамейки, урны и стол, установят три павильона для переодевания с комнатой матери и ребенка, прокатом инвентаря и буфетом. Также на острове Молокова до конца лета установят спортивную площадку и детский городок.

На встрече с Владиславом Логиновым, главой города, представитель подрядной организации сообщил, что сейчас также готова площадка под размещение бассейна и коммуникации, необходимые для его монтажа. Сейчас мэрия ищет инвестора, который возьмет на себя монтаж и обслуживание объекта.

​​Реализация проекта ведётся с соблюдением графика, к концу августа начнётся приёмка работ. В полную силу, конечно, горожане оценят эту локацию уже будущим летом. Но уже сейчас сюда можно заехать после работы, отдохнуть, прогуляться по тропинкам», — сообщил Владислав Логинов

Читайте также: