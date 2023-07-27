В Татышев-парке установят бинокли
На западной стороне острова Татышев завершается благоустройство двух водоёмов – залива «Стрелка» и озера «Зеркальное».
Вокруг залива «Стрелка» уже сделали новые прогулочные дорожки, обустроили две видовые площадки. Сейчас на южном мысе залива идет монтаж третьей, с подсветкой.
В этом году вот здесь мы хотим установить бинокли, чтобы можно было с видовой площадки город рассматривать. Отсюда открываются шикарные виды на Красноярск», – рассказал Михаил Ковтунов, директор МАУ «Татышев-парк».
На «Стрелке» появился песчаный пляж, обновленная деревянная терасса (солярий под открытым небом) с качелями, гамаками, шезлонгами и соломенными зонтиками, газон, деревья и кустарники.
На озере «Зеркальное» обустроили галечный пляж, два искусственных острова, сделали пешеходные дорожки, понтонную переправу, установили шезлонги, качели, скамейки. Там же смонтировали освещение и видеонаблюдение. Сейчас подрядчик завершает установку перил вдоль дорожек и высадку деревьев и кустарников.
Благоустройство озер на острове планируют закончить до сентября 2023. Стоимость работ с учетом проектирования составила 232,5 млн рублей.
Читайте также:
-
В Красноярске назвали самые популярные у горожан места летнего отдыха
Специалисты проанализировали изменение мобильного трафика в начале июля. Кое где он вырос более чем вдвое.
-
В Красноярске завершили расследование в отношении бывшего директора Татышев-парка
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МАУ «Татышев-парк» Сергея Васильева. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере.
-
В Татышев-парке отремонтируют велодорожки
К работам приступят завтра, 6 июля. С 8 утра и до 22:00 будет закрыт доступ посетителям на Яблоневую аллею. Уже 7 июля красноярцы смогут кататься на этом участке без ограничений.