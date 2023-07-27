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​​В Татышев-парке установят бинокли

​​В Татышев-парке установят бинокли
Иллюстрация: администрация Красноярска

На западной стороне острова Татышев завершается благоустройство двух водоёмов – залива «Стрелка» и озера «Зеркальное».

#НОВОСТИ
Вокруг залива «Стрелка» уже сделали новые прогулочные дорожки, обустроили две видовые площадки. Сейчас на южном мысе залива идет монтаж третьей, с подсветкой.
​​В этом году вот здесь мы хотим установить бинокли, чтобы можно было с видовой площадки город рассматривать. Отсюда открываются шикарные виды на Красноярск​», – рассказал Михаил Ковтунов, директор МАУ «Татышев-парк».​
​На «Стрелке» появился песчаный пляж, обновленная деревянная терасса (солярий под открытым небом​) с качелями, гамаками, шезлонгами и соломенными зонтиками, газон, деревья и кустарники. 
 
На озере «Зеркальное» обустроили галечный пляж, два искусственных острова, сделали пешеходные дорожки, понтонную переправу, установили шезлонги, качели, скамейки. Там же смонтировали освещение и видеонаблюдение. Сейчас подрядчик завершает установку перил вдоль дорожек и высадку деревьев и кустарников.
 
Благоустройство озер на острове планируют закончить до сентября 2023. Стоимость работ с учетом проектирования составила 232,5 млн рублей.
 
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Автор: Петр Савельев
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