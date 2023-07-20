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В Красноярске завершили расследование в отношении бывшего директора Татышев-парка

В Красноярске завершили расследование в отношении бывшего директора Татышев-парка
Иллюстрация: горсовет

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МАУ «Татышев-парк» Сергея Васильева. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере.

#НОВОСТИ
По версии следствия, в конце марта 2022 бывший директор МАУ «Татышев-парк» получил от директора ООО «Сибирский теплый дом» взятку в размере 800 тысяч рублей. В обмен он гарантировал заключение договора на общую сумму 16 млн рублей на монтаж, оформленею, техническое обслуживание и демонтаж новогодней елки на территории острова Татышев.
 
Кроме того, в июле того же года Сергей Васильев в рабочем кабинете получил от директора той же фирмы 200 тысяч рублей. В ответ он гарантировал заключение договора на оказание услуг по техническому обслуживанию светодинамической системы  Вантового моста, музейного центра «Площадь мира», Красноярской краевой филармонии и не предъявлять претензии при выявлении недостатков. 
 
Сергей Васильев признал свою вину. Сейчас он находится под стражей. Фигурант уже ознакомился с материалами уголовного дела.
 
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Автор: Петр Савельев
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