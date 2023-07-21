В Красноярске назвали самые популярные у горожан места летнего отдыха

Специалисты проанализировали изменение мобильного трафика в начале июля. Кое где он вырос более чем вдвое.

В жаркие дни июля 2023 больше всего у жителей Красноярска вырос спрос на отдых в «Бархат-парке». Об этом рассказали в местном филиале компании МТС, которая с помощью технологии обезличенных данных Big Data проанализировала потоки отдыхающих в пляжных зонах и у бассейнов под открытым небом в городе и его окрестностях..

Наибольший рост мобильного трафика как раз и был отмечен в «Бархат-парке» — там он увеличился в 2,5 раза. На втором месте — пляж-парк «Прищепка» в Октябрьском районе Красноярска, здесь трафик вырос в два раза. Далее идут «Адмирал» под Дивногорском (в 1,8 раза) и пляжный комплекс «Мираж» в фанпарке «Бобровый лог» (в 1,4 раза). А вот остров Татышев, где расположен единственный в городе официальный пляж, показал нулевой прирост.

В основном отдыхающие слушали музыку и аудиокниги через приложения, делились с друзьями видео и фото в социальных сетях, связывались с ними по видеосвязи», — рассказали в МТС.

Помимо этого, с помощью Big Data МТС составила «цифровой портрет» красноярцев, которые чаще всего проводили время у воды в первой декаде июля. Больше всего среди них — 30% — людей 35-44 лет. Также много молодежи от 25 до 34 лет (17%) и детей с подростками до 18 лет (15%).

Читайте также:

В два раза больше красноярских абонентов стали экономить на связи

В Красноярском крае в два раза выросло число абонентов, которые экономят на связи.

Топ локаций для летних ивентов

Бизнес‑ивенты вышли за пределы переговорок и конференц‑залов. Рассказываем, где провести корпоративное событие летом в Красноярске.

Красноярский край получит деньги на строительство модульных гостиниц

Красноярский край вошел в число регионов, которые получат федеральные субсидии на строительство модульных отелей. Об этом сообщили в Агентстве по туризму региона.