Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 20.07
91,20
102,44
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске назвали самые популярные у горожан места летнего отдыха

В Красноярске назвали самые популярные у горожан места летнего отдыха
Иллюстрация: МТС

Специалисты проанализировали изменение мобильного трафика в начале июля. Кое где он вырос более чем вдвое.

#НОВОСТИ

В жаркие дни июля 2023 больше всего у жителей Красноярска вырос спрос на отдых в «Бархат-парке». Об этом рассказали в местном филиале компании МТС, которая с помощью технологии обезличенных данных Big Data проанализировала потоки отдыхающих в пляжных зонах и у бассейнов под открытым небом в городе и его окрестностях..

Наибольший рост мобильного трафика как раз и был отмечен в «Бархат-парке» — там он увеличился в 2,5 раза. На втором месте — пляж-парк «Прищепка» в Октябрьском районе Красноярска, здесь трафик вырос в два раза. Далее идут «Адмирал» под Дивногорском (в 1,8 раза) и пляжный комплекс «Мираж» в фанпарке «Бобровый лог» (в 1,4 раза). А вот остров Татышев, где расположен единственный в городе официальный пляж, показал нулевой прирост.

В основном отдыхающие слушали музыку и аудиокниги через приложения, делились с друзьями видео и фото в социальных сетях, связывались с ними по видеосвязи», — рассказали в МТС.

Помимо этого, с помощью Big Data МТС составила «цифровой портрет» красноярцев, которые чаще всего проводили время у воды в первой декаде июля. Больше всего среди них — 30% — людей 35-44 лет. Также много молодежи от 25 до 34 лет (17%) и детей с подростками до 18 лет (15%).

Читайте также:

В два раза больше красноярских абонентов стали экономить на связи

В Красноярском крае в два раза выросло число абонентов, которые экономят на связи.

Топ локаций для летних ивентов

Бизнес‑ивенты вышли за пределы переговорок и конференц‑залов. Рассказываем, где провести корпоративное событие летом в Красноярске.

Красноярский край получит деньги на строительство модульных гостиниц

Красноярский край вошел в число регионов, которые получат федеральные субсидии на строительство модульных отелей. Об этом сообщили в Агентстве по туризму региона.

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Высокогорский мост признали надежнымВысокогорский мост признали надежным
  • В ТРЦ «Планета» зашел новый одежный ритейлерВ ТРЦ «Планета» зашел новый одежный ритейлер
  • В Красноярске резервируют земли под строительство трамвайных путей на АвиаторовВ Красноярске резервируют земли под строительство трамвайных путей на Авиаторов
  • «Аврора» запустит рейсы «Якутск — Красноярск» с 20 июля«Аврора» запустит рейсы «Якутск — Красноярск» с 20 июля
  • Дело экс-министра транспорта Красноярского края дошло до судаДело экс-министра транспорта Красноярского края дошло до суда
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.