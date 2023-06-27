Красноярский край получит деньги на строительство модульных гостиниц

Красноярский край вошел в число регионов, которые получат федеральные субсидии на строительство модульных отелей. Об этом сообщили в Агентстве по туризму региона.

Средства выделят в течение двух ближайших лет. В 2023 край получит 15,2 млн рублей, в 2024 — еще 18,7 млн рублей. Всего в ближайшие два года на эти цели в России выделят 11 млрд рублей.

Такие модульные гостиницы в крае планируют построить в Новоселовском, Березовском, Абанском районах и Дивногорске.

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