Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 29.06
85,61
93,86
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В два раза больше красноярских абонентов стали экономить на связи

В два раза больше красноярских абонентов стали экономить на связи
Иллюстрация: shutterstock.com

В Красноярском крае в два раза выросло число абонентов, которые экономят на связи.

#НОВОСТИ

МТС сообщает о росте числа пользователей совместного тарифа МТС и компании «Орион телеком». Тариф позволяет сэкономить на услугах связи до 40% при одновременном подключении мобильной связи, домашнего интернета и ТВ. За последние полгода число жителей края, которые воспользовались программой, выросло в два раза.

Комплекс услуг связи по конвергентной программе доступен абонентам МТС в зоне покрытия «Орион телеком» в Красноярске, Канске, Железногорске, Зеленогорске и Минусинске. Несколько сервисов для удобства пользователей объединены одним счетом, абонентская плата списывается с мобильного телефона. Пользователи могут управлять пакетом услуг (мобильная связь, проводной и мобильный интернет, ТВ, доступ к онлайн-кинотеатру KION и популярный футбольный канал «МАТЧ ПРЕМЬЕР») через личный кабинет, в случае необходимости обращаться за консультациями и помощью в общий контактный центр МТС.

Рост популярности продукта обусловлен несколькими факторами. Все чаще люди задумываются о возможности сократить расходы. Наша программа позволяет экономить на услугах связи и интересна жителям региона. Например, тариф позволяет объединить близких в группу, участники которой могут звонить бесплатно и без ограничений и совместно пользоваться мобильным интернетом и пакетами минут. Еще один плюс программы — пользователи экономят не только деньги, но и время. Мы все стремимся к удобству, к тому, чтобы решать максимально возможное число вопросов „в один клик“: оплачивать пакет намного проще и удобнее, чем каждую услугу отдельно», — пояснил Сергей Егошин, директор МТС в Красноярском крае.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Дом за полмиллиарда выставили на продажу в КрасноярскеДом за полмиллиарда выставили на продажу в Красноярске
  • Депутат Заксобрания Красноярского края Сергей Натаров предстанет перед судомДепутат Заксобрания Красноярского края Сергей Натаров предстанет перед судом
  • В Красноярске завели дело на экс-первого заместителя министра спорта Красноярского краяВ Красноярске завели дело на экс-первого заместителя министра спорта Красноярского края
  • Красноярской «Умке» нашли землю под частную школуКрасноярской «Умке» нашли землю под частную школу
  • Красноярская «Зеленая» Ирина Иванова пойдет в губернаторы краяКрасноярская «Зеленая» Ирина Иванова пойдет в губернаторы края
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.