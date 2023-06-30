В два раза больше красноярских абонентов стали экономить на связи
В Красноярском крае в два раза выросло число абонентов, которые экономят на связи.
МТС сообщает о росте числа пользователей совместного тарифа МТС и компании «Орион телеком». Тариф позволяет сэкономить на услугах связи до 40% при одновременном подключении мобильной связи, домашнего интернета и ТВ. За последние полгода число жителей края, которые воспользовались программой, выросло в два раза.
Комплекс услуг связи по конвергентной программе доступен абонентам МТС в зоне покрытия «Орион телеком» в Красноярске, Канске, Железногорске, Зеленогорске и Минусинске. Несколько сервисов для удобства пользователей объединены одним счетом, абонентская плата списывается с мобильного телефона. Пользователи могут управлять пакетом услуг (мобильная связь, проводной и мобильный интернет, ТВ, доступ к онлайн-кинотеатру KION и популярный футбольный канал «МАТЧ ПРЕМЬЕР») через личный кабинет, в случае необходимости обращаться за консультациями и помощью в общий контактный центр МТС.
Рост популярности продукта обусловлен несколькими факторами. Все чаще люди задумываются о возможности сократить расходы. Наша программа позволяет экономить на услугах связи и интересна жителям региона. Например, тариф позволяет объединить близких в группу, участники которой могут звонить бесплатно и без ограничений и совместно пользоваться мобильным интернетом и пакетами минут. Еще один плюс программы — пользователи экономят не только деньги, но и время. Мы все стремимся к удобству, к тому, чтобы решать максимально возможное число вопросов „в один клик“: оплачивать пакет намного проще и удобнее, чем каждую услугу отдельно», — пояснил Сергей Егошин, директор МТС в Красноярском крае.