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Самозанятые красноярцы смогут легально оказывать услуги такси

Самозанятые красноярцы смогут легально оказывать услуги такси
Иллюстрация: wirestock / ru.freepik.com

Депутаты Заксобрания в первом чтении приняли изменения в краевой закон «Об организации транспортного обслуживания». Его приводят в соответствие с федеральным.

#НОВОСТИ
После вступления закона в силу министерство транспорта края через специальную федеральную информационную систему будет вести три реестра: перевозчиков легковым такси, самих легковых такси и служб заказа. Работать смогут только те, кто зарегистрирован в реестрах.
 
Также по новому закону разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси смогут быть получать не только юридические лица и индивидуальные предприниматели, но и самозанятые.
 
Будет разработаны нормативные документы, где опишут процедуру выдачи или аннулирования разрешения; подачи сведений о том, проводились или нет медицинские осмотры водителей и контроль технического состояния автомобилей; как должны размещаться сведения о тарифах на перевозку и ряд других.
 
По словам министра транспорта Дмитрия Зотина, дополнительной нагрузки на бизнес после принятия закона не будет. Заявление на право заниматься перевозками можно будет подавать через портал Госуслуг.
 
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Автор: Петр Савельев
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